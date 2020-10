Le nuove modalità della raccolta differenziata dei rifiuti mietono vittime del nuovo calendario anche gli istituti scolastici cittadini. A Udine, a causa di un errore di lettura delle giornate di ritiro dei rifiuti da parte della ditta che si occupa della gestione del servizio mensa, molti sacchetti delle immondizie ieri mattina sono rimasti all'esterno di alcune scuole, dal momento che le regole del personale della Net addetto alla raccolta prevedono che i rifiuti per i quali non è prevista l'esposizione siano lasciati in strada. È accaduto, tra l'altro, all'esterno delle scuole Dante, Rodari e Garzoni-Montessori, tra le proteste dei genitori. Appena messa al corrente della cosa, l'assessore comunale Asia Battaglia, come ha fatto sapere lei stessa tramite la propria pagina social, ha immediatamente provveduto affinché fossero rimossi . «Nei prossimi giorni farò anche in modo che vengano forniti agli istituti dei cassonetti aggiuntivi - ha fatto sapere l'assessore - così che eventuali sacchi in più non debbano rimanere per terra. E da lunedì si riparte con piatti riutilizzabili e quindi diminuirà il volume dei rifiuti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA