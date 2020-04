IL ROGO

GONARS Violento incendio nel pomeriggio di ieri a Fauglis, all'interno di un capannone agricolo di proprietà dell'Azienda Budai Renzo e Alessio, in via Nazario Sauro. Le fiamme hanno iniziato a svilupparsi poco dopo le 15 interessando lo stabile, circa 2mila metri quadri, realizzato con pilastri in cemento armato e tetto in profilato di acciaio, al cui interno erano stoccate attrezzature e macchinari. Una colonna di fumo denso si è stagliata sopra l'intera area, era visibile a chilometri di distanza. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dai titolari dell'azienda, sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Codroipo insieme ai colleghi di Cervignano e di Udine, sul posto anche alcune squadre giunte da Gorizia; i pompieri hanno lavorato per diverse ore per avere ragione delle fiamme.

Dalla prima ricostruzione pare che il rogo sia stato causato da una scintilla che ha poi coinvolto i pannelli fotovoltaici posati sulla copertura. Gli accertamenti sono ancora in corso. Pesantissimo il bilancio: le fiamme hanno completamente distrutto uno dei macchinari che si trovava all'interno e danneggiato seriamente una mietitrebbia. Deformate a causa del calore le capriate in ferro che sostengono la copertura e i pannelli solari posizionati sul tetto sono stati danneggiati pesantemente. Danni ingentissimi, in corso di quantificazione.

Sul posto anche il sindaco di Gonars, Ivan Diego Boemo, l'assessore Daniele Savorgnan, i volontari di Protezione Civile, il comandante della polizia locale, due pattuglie dei carabinieri e una pattuglia della Guardia di finanza di Palmanova. «Quello che è successo non ci voleva proprio in questo momento - ha dichiarato il sindaco - siamo vicini alla famiglia degli agricoltori coinvolti. Importante è stato anche il supporto degli altri contadini della zona, che con i loro mezzi hanno spostato alcune attrezzature prima che bruciassero».

