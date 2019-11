CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITROVAMENTOAJELLO Migliaia di metri cubi di materiali plastici di scarto, in completo stato di abbandono, contenuti sia all'interno sia nei piazzali circostanti un capannone nel territorio del Comune di Aiello: è quanto è stato accertato dai Forestali regionali del Noava, il Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale, struttura specializzata del Corpo forestale regionale.L'accertamento ha riguardato un capannone in cui si svolgevano fino al 2005 attività di trattamento di rifiuti costituiti da materiali plastici destinati...