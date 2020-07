IL RITORNO

UDINE (al.pi.) Riapre oggi il Caffè dei Libri di via Poscolle e, per la gioia dei molti estimatori, la buona notizia è che riapre con la stessa formula che lo ha fatto tanto apprezzare in città. «Sarà proprio il Caffè dei Libri spiega Samuel Della Pietra, amministratore delegato della società che lo ha preso in gestione - stesso stampo, stessa atmosfera e ci sarà anche una parziale collaborazione con chi organizzava gli eventi anche prima». Il bar aveva chiuso a gennaio, ma secondo la nuova gestione «l'idea alla base di questo locale era molto buona», così buona che ha quindi deciso di mantenerla. Il Caffè dei Libri ritorna quindi alla città in tempo anche per debuttare a Udine sotto le stelle. Il locale originario era nato nel 2016 da un'iniziativa di Luca Delmedico ed Elisa Cignini, marito e moglie che avevano avuto l'idea ben 9 anni fa e che l'avevano concretizzata dopo quattro anni di ricerche e progetti, impegno e investimenti. Avevano così creato una sorta di sintesi tra un bar e una libreria, un luogo ci si poteva godere un aperitivo sfogliando le pagine dei libri: proprio grazie alle pareti piene di volumi e quello stile così internazionale, era diventato luogo di incontro, socializzazione e attività culturali, un luogo molto apprezzato la cui avventura, però, era durata meno di quattro anni. A metà dello scorso gennaio i due gestori avevano chiuso, dichiarando il fallimento. Oggi, però, quell'avventura riparte, con nuovi protagonisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA