IL RIENTRO A SCUOLA

PORDENONE Rientro in classe da questa mattina in tutte le scuole superiori del Friuli Venezia Giulia. Il ritorno sui banchi sarà al 50 per cento: ciascun istituto - secondo le norme e i principi dell'autonomia scolastica - si è organizzato su come disporre e alternare la presenza degli studenti a scuola con le lezioni a distanza da casa. La riapertura degli istituti superiori prevede un maxi-piano per il controllo e la prevenzione che coinvolgerà in regione oltre un centinaio di volontari della Protezione civile e di altre associazioni che contribuiranno (di supporto alle Polizie comunali) a vigilare e a evitare assembramenti dei ragazzi davanti agli istituti e in corrispondenza delle stazioni dei bus e delle fermate. Nella provincia di Udine le scuole hanno scelto la strada degli ingressi con orari scaglionati: dalle 8 alle 10 con uscite alle 13 e alle 15. Nella Destra Tagliamento invece gli orari non sono stati modificati.

IL TEST TRASPORTI

La ripartenza, seppure con metà degli studenti, rappresenta anche un test importante per il trasporto. Anche Tpl Fvg, la società regionale che raggruppa le quattro aziende provinciali del trasporto pubblico locale, ha definito un'intesa con i quattro prefetti delle regione prevedendo un potenziamento dei mezzi che viaggeranno con una capienza ridotta al 50 per cento. Da oggi le flotte delle singole società avranno il supporto di 120 pullman turistici in accordo con diverse aziende territoriali di trasporto che hanno siglato accordi con la Regione al fine di ricoprire alcune centinaia di tratte aggiuntive. Inoltre, per agevolare il trasporto degli studenti verso le scuole Trenitalia e Ferrovia Udine-Cividale hanno messo a disposizione dodici convogli aggiuntivi. Un piano messo a punto dai prefetti con le scuole, le società del Tpl e le istituzioni locali: i primi giorni saranno di rodaggio per valutare se le forze messe in campo sono sufficienti o se il piano dovrà essere ritarato. Non si esclude poi che molte famiglie potrebbero scegliere di accompagnare i figli a scuola con i propri mezzi al fine di evitare assembramenti.

LA VIGILANZA

Nel Friuli Occidentale l'Atap ha rafforzato la propria flotta di bus con trenta pullman privati. Nel polo scolastico di Pordenone, tra via Interna e zone limitrofe, si sono ricavate nuove fermate e spazi per la sosta dei mezzi. Nell'ora di uscita, dalle 13 alle 14, il traffico sarà interrotto e deviato per consentire un migliore deflusso degli studenti. La Polizia comunale sarà affiancata da una decina di volontari della Protezione civile. Anche nell'area dell'autostazione dei bus il personale della società Gsm vigilerà al fine di evitare gli assembramenti degli studenti nelle fasi di salita e discesa dai pullman. Nei tredici istituti superiori della provincia torneranno in classe metà dei circa 13 mila studenti complessivi. Di questi l'Atap ne trasporta normalmente quasi novemila: saranno dunque circa 5mila i ragazzi che useranno i bus per raggiungere gli istituti di Pordenone, Sacile, Brugnera, San Vito, Spilimbergo e Maniago.

NELLE SCUOLE

Ciascun istituto superiore ha organizzato la presenza e l'alternanza sui banchi degli studenti in gruppi di classi. In alcune scuole (come al Leopardi-Majorana) le classi faranno lezione in presenza una settimana e a casa quella successiva. In altri casi (come al liceo Grigoletti, 1.580 gli iscritti) l'alternanza sarà di un giorno a scuola e ungi orno online. In altri casi ancora è prevista la presenza per tre giorni la settimana, lezioni a distanza negli altri tre. «Ciascun istituto - come spiega Simonetta Polmonari, responsabile dell'associazione provinciale dei dirigenti scolastici - si è organizzato a seconda delle proprie esigenze e rispettando la necessità, in particolare per tecnici e professionali, della presenza per le attività di laboratorio. Sono molti gli accorgimenti presi per agevolare gli ingressi, le uscite e i percorsi con molti varchi. Le scuole in queste ultime settimane hanno lavorato fianco a fianco con le istituzioni per predisporre al meglio i piani e per offrire la massima sicurezza agli studenti e al personale».

