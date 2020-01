IL RITO

CIVIDALE Migliaia di persone anche a Cividale per la Messa dello spadone, che si rinnova da 653 anni. Secondo l'assessore Daniela Bernardi, «oltre tremila persone» hanno affollato la città ducale ieri per la cerimonia e le iniziative di contorno, «una presenza maggiore rispetto allo scorso anno, complice anche la bella giornata». In campo, «circa 180 figuranti, più i falconieri e la famiglia Vecchiutti, che si mette a disposizione con i propri cavallo». Un indotto importante per la città, rileva Bernardi, ottenuto con un investimento tutto sommato limitato, visto che «per la rievocazione la spesa si aggira sui 5mila euro. I figuranti, infatti, sono volontari. Le spese sono legate solo ai pasti, alla nuova tribuna, acquistata con circa duemila euro, e alle esigenze legate alla sicurezza, che hanno richiesto la presenza di sei vigilantes, oltre alla Polizia, ai Carabinieri e agli uomini della Polizia locale. Siamo molto soddisfatti». Soddisfatto soprattutto il sindaco, Stefano Balloch, per la «marea di gente» vista in città. «La Messa dello spadone diventa il momento in cui i cividalesi regalano al Friuli un momento di festa e di tradizione, nel segno del rigore storico della rappresentazione, ma anche in quello che, nel corso degli anni, è diventato una sorta di spettacolo, che permette ai cividalesi e ai visitatori di vivere uno spaccato dell'ingresso in città del patriarca Marquardo di Randeck». Alla cerimonia ha voluto partecipare anche il governatore Massimiliano Fedriga: «Le rievocazioni storiche legate alle tradizioni locali del periodo dell'Epifania, così numerose in Friuli Venezia Giulia, costituiscono un elemento aggregante per la nostra comunità perché consentono di ricordarci radici, cultura, identità e, nel contempo, rappresentano un richiamo di carattere turistico per un territorio che ha molto da offrire», ha detto. Secondo Fedriga la cerimonia cividalese «non riveste soltanto un ruolo folcloristico ma rappresenta una preziosa occasione per dare nuovo slancio al futuro di una regione costellata di frammenti di storia, cultura, tradizioni che compongono la nostra identità».

Dal pulpito è arrivato anche il richiamo ai valori da parte dell'arciprete, che, evidenzia il sindaco, «si è fatto portavoce delle istanze di chi sta male e ha fatto un richiamo al senso di responsabilità da parte dei politici, al fine di non generare false speranze né di trincerarsi dietro promesse elettorali di parte o cambiare prospettiva a seconda di come gira il vento». Un passaggio dell'omelia è stato dedicato proprio all'ospedale di Cividale, al centro del dibattito nella città ducale per la riforma sanitaria in corso. «L'arciprete ha richiamato la politica al senso di responsabilità». La senatrice del Pd Tatiana Rojc, giudicando «giusto opporsi a chi usa i sacri simboli per meri fini di propaganda politica», ha sottolineato che «l'omelia dovrà far riflettere sul Vangelo come buona novella, perché avere fede significa anche comprendere la speranza degli uomini di non sentirsi abbandonati».

