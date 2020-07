IL RIPRISTINO

LIGNANO Il pontile d'accesso al Faro Rosso di Sabbiadoro, sito all'estremità nord est della penisola, seriamente danneggiato dalla mareggiata del novembre scorso, è stato completamente ripristinato. Venerdì sera, per la prima volta dopo i danni subiti, il faro - punto di riferimento per i naviganti - è stato riacceso. La prossima settimana, tempo permettendo come riferisce dall'ing. Lorenzo Ciccutin, uno dei responsabili dell'impresa che ha eseguito i lavori, verrà eseguito il collaudo. «Appena le pratiche del collaudo saranno pronte dice il sindaco Luca Fanotto prenderò accordi con la Regione per fissare la data dell'inaugurazione ufficiale».

L'OMAGGIO AL SOLE

Intanto ieri mattina all'alba al Faro Rosso, come gli anni precedenti, si è tenuto il tradizionale concerto con la sola orchestra d'archi diretta dal maestro Domenico Mason e musiche di Vivaldi e Bach. Si è trattato della quarta edizione di Omaggio al sole in totale assenza di pubblico per evitare assembramenti. L'appuntamento, creato e organizzato dall'assessore alla Cultura Ada Iuri, si teneva sempre il 21 giugno, in occasione del solstizio d'estate, ma quest'anno non è stato possibile rispettare tale data, stanti i lavori. Per mantenere viva tradizione si è comunque tenuto ieri. Già lo scorso anno (terza edizione), nonostante pochi anni di vita, all'alba del 21 giugno erano presenti parecchie migliaia di visitatori, tanto è sentito tale appuntamento.

I LAVORI

Ritornando alle vicende del Faro Rosso, va ricordato che il progetto prevedeva il rifacimento di una consistente parte di pontile ed il rifacimento completo dell'impianto di illuminazione. I lavori erano stati affidati nella primavera scorsa dalla Regione all'impresa Costruzioni Cicuttin nell'ambito dell'intervento dei lavori di manutenzione dei fondali del canale di Lignano e di ripristino di tutto il litorale per la stagione 2020. Le prime fasi dell'intervento prevedevano la predisposizione dell'area di cantiere con una pista d'accesso per i mezzi, necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni sul pontile, quindi lo smontaggio dell'impianto elettrico e di tutte le parti del pontile che dovevano essere sostituite.

Il Faro Rosso di Sabbiadoro, realizzato nel lontano 1928, come tutti i fari è un apparecchio di segnalazione luminosa utilizzato per fornire sicuri punti di riferimento per la navigazione marittima ed aerea. Ma la prima struttura del 1928, oramai corrosa dal tempo, necessitava di una totale ristrutturazione e di un nuovo impianto elettrico; inoltre era venuta a trovarsi sulla spiaggia, a seguito dei mutamenti del mare, pertanto non più in sintonia con i regolamenti marittimi. Ecco allora la decisione di lasciarla come ricordo, mentre la nuova è stata realizzata nelle vicinanze con le stesse caratteristiche, soltanto un centinaio di metri più avanti, in mare, creando all'estremità una piacevole piazzola panoramica. Ora anche il Faro Rosso, come la Terrazza a Mare di Sabbiadoro è divenuto un simbolo di riferimento per gli ospiti della Lignano turistica, meta di numerose foto e riprese cinematografiche da parte dei villeggianti.

Enea Fabris

