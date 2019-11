Il rimpasto è sul piatto Ecco Falcone e Manzan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERTICEUDINE Dopo mesi di mal di pancia interni, Pietro Fontanini annuncia ufficialmente il rimpasto: con un esecutivo che rimane a dieci, via due assessori e dentro due volti nuovi che entreranno in squadra dalla prossima seduta, quella di martedì. E le new entry, ha assicurato, saranno rappresentanti di Progetto Fvg e Autonomia Responsabile. Di più, il sindaco non ha voluto dire, al termine della riunione con i vertici locali e regionali dei gruppi di coalizione: assieme al presidente della Regione Massimiliano Fedriga, c'erano Renzo...