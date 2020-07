LA VICENDA

GORIZIA Una domenica di preghiera e commozione quella vissuta ieri a Gorizia, dove in tutte le chiese cittadine, durante le messe celebrate per la giornata, i parroci nelle rispettive omelie hanno ricordato Stefano Borghes, il 13enne morto tragicamente dopo essere precipitato mercoledì mattina nel pozzo del parco Coronini. Parole di vicinanza, affetto, sostegno alla famiglia del ragazzo, tra occhi lucidi e mani intrecciate. Tanti giovani, gli scout, i fedeli e i rappresentanti delle istituzioni, fra cui il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Ed è stato proprio il primo cittadino ieri con un post sulla sua pagina facebook, a ritornare anche sull'inchiesta relativa al tragico fatto, aperta dalla magistratura isontina con l'iscrizione nel registro degli indagati di 14 persone, tra cui lo stesso primo cittadino. «Cari amici, ho sempre voluto condividere con voi anche i momenti più difficili e quindi voglio che ci sia massima chiarezza anche nella drammatica vicenda che ha colpito profondamente tutti ha esordito Ziberna - la tragedia della morte del piccolo Stefano ha straziato una famiglia e l'intera nostra comunità. Oggi la nostra testa ed il nostro cuore sono volti a testimoniare alla famiglia, agli amici, all'intera comunità la partecipazione alla sofferenza, la nostra vicinanza. Nulla e nessuno riporterà Stefano tra le braccia dei suoi cari ma il calore che una comunità sa esprimere spero possa essere almeno un po' di conforto alla famiglia. Questo è l'aspetto assolutamente prioritario». L'aspetto che dovrà essere affrontato poi, ha aggiunto Ziberna, in qualità anche di presidente della Fondazione Coronini (come da statuto) «è come poter prevenire simili eventi in luoghi pubblici e privati. Per evitare equivoci ritengo opportuno spiegare ai cittadini che è giusto e corretto che in questi casi la magistratura invii avvisi di garanzia a tutti coloro che in qualunque modo possano essere coinvolti a qualsiasi titolo nella tragedia. Desidero esprimere apprezzamento nei confronti della magistratura, nei confronti della quale confermiamo la massima fiducia, anche per la celerità con cui ha emesso gli avvisi di garanzia - che come noto e come essa stessa ha ribadito si trattano di atti dovuti: anche al fine di ridurre i tempi che consentiranno la sepoltura del cucciolo Stefano». «Senza dubbio ha concluso il sindaco - l'imponderabile non è per definizione prevedibile e chi governa sa che suo malgrado con l'assunzione della carica deve assumersi anche responsabilità di fatti a lui non riconducibili, ma quando ne va dell'incolumità dei nostri cari tutti insieme, ciascuno con i propri compiti, dobbiamo essere posti nelle condizioni di agire per il meglio». Per la settimana sono già previste molte iniziative di fede in memoria di Stefano, ma gli appuntamenti potrebbero slittare per rispetto della funzione funebre la cui data è ancora da definire. Per oggi è attesa l'autopsia che poi potrebbe dare il via libera al nullaosta per la sepoltura.

