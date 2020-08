IL RICONOSCIMENTO

Serata speciale, per Cividale e per Aspettando Mittelfest. Al teatro Ristori, l'attrice Giuliana Musso ha ricevuto dalle mani della presidente del Soroptimist club di Cividale Michela Domenis il premio Adelaide Ristori, attribuitole dal Club per la migliore interpretazione femminile in uno spettacolo dell'edizione 2019 del festival, nel caso specifico La scimmia che a Mittelfest debuttò appunto lo scorso anno.

Un riconoscimento che si aggiunge ad altri prestigiosi premi già ricevuti dall'attrice vicentina, ma friulana d'adozione, che dal palco ha voluto rivolgere un appello a tutti affinché si aiutino i tanti artisti che a causa del Covid e non solo stanno vivendo una situazione drammatica.

Intenso il dialogo dell'attrice e regista con il direttore artistico del festival Haris Pasovic, sullo sfondo la figura, immensa, di Adelaide Ristori, la più celebre attrice drammatica del pieno Ottocento che era nata a Cividale, ma anche donna «di grande umanità, qualità che le derivava dall'empatia così Pasovic richiamando il tema di Mittelfest 2020 , dote che caratterizza anche Giuliana Musso, che da sempre unisce all'arte l'impegno civile».

A sorpresa, nel corso della serata, il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo ha consegnato invece un altro premio e il ringraziamento per l'impegno - al suo predecessore, Federico Rossi, per sei anni al timone del festival, un piccolo capolavoro creato dall'azienda orafa La Torre di Cividale.

Empatia, infine, fra Pasovic e il pubblico, chiacchierando del festival in arrivo (il 5 settembre) e sottolineando il coraggio di Mittelfest e di Cividale che hanno voluto fortemente proporlo con spettacoli tutti dal vivo, quando purtroppo molti fra i festival europei di grande livello (da Avignone a Edimburgo) sono stati costretti a cancellare le edizioni 2020.

Aspettando Mittelfest ha offerto un nuovo week end ricco di appuntamenti, in attesa dell'evento finale, previsto per martedì primo settembre, con il dialogo, sempre al Ristori, fra Pasovic e il padre dei neuroni specchio, Giacomo Rizzolatti.

