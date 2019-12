Il richiamo delle sardine non riempie la piazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE Settecento, ottocento, sfiorati i mille. Queste le stime sulle Sardine presenti ieri sera in piazza XX Settembre, al loro debutto nel capoluogo friulano dopo l'esordio di Monfalcone del 30 novembre scorso. Una folla colorata, bardata per il freddo e protetta dagli ombrelli causa pioggia. Manifestanti provenienti dalla città e dalla provincia, da Tolmezzo a Cervignano, da Cividale a Codroipo, chi con i pesci stilizzati, chi con striscioni o palandrane arcobaleno, tutti desiderosi di far parte di un movimento che si professa alla base...