«Cerchiamo di essere sereni, pur in un certo allarme naturale. Viviamo nella preghiera, ricordandoci che c'è gente che in questo momento sta peggio di noi». Il rettore del seminario di Castellerio, don Loris Della Pietra si è subito sincerato delle condizioni del sacerdote che è stato contagiato dal coronavirus e che per questo è stato successivamente ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. «Purtroppo un sacerdote che opera qui - spiega il rettore del seminario di Castellerio - è risultato positivo e quindi ci hanno chiesto di osservare un periodo di contenimento precauzionale che si aggira attorno ad una settimana». Ma nessun altro avrebbe accusato sintomi o malesseri, aggiunge: «Fortunatamente qui a Castellerio tutti stanno bene. Il sacerdote che è risultato positivo è stato ricoverato all'ospedale di Udine, ma sta meglio. Sono sempre aggiornato sulle sue condizioni». Com'è successo? «Il sacerdote - spiega don Della Pietra - lavora qui durante il giorno ma non abita qui in seminario. Stava male, pensava fosse un'influenza, poi però la febbre non scendeva». Quindi è scattato il controllo («Si è mosso autonomamente») e il responso. E per tutto il seminario è partito il periodo di isolamento, che riguarda «noi sacerdoti stabili, che siamo in due, più gli allievi che in tutto sono circa una trentina e tre suore. In tutto siamo quasi in trentacinque».

Cdm

