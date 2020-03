IL RESOCONTO

UDINE «La collaborazione istituzionale in questo momento è obbligatoria». Si è espresso così ieri mattina in Consiglio regionale il governatore Massimiliano Fedriga riferendo all'Aula sull'emergenza Coronavirus. «Siamo d'accordo con il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha detto di sentirci per le vie brevi anche prima dell'emanazione del decreto che il Governo vorrà prendere rispetto alle misure economiche» affinchè «il Friuli Venezia Giulia possa mettere in atto misure di aiuto che non si sovrappongano a quelle messe in atto dal governo, ovvero che siano complementari». Il ministro Patuanelli, ha aggiunto Fedriga, «è d'accordo con questa impostazione altrimenti c'è il rischio che utilizziamo male le risorse e che non si possa lavorare assieme per risolvere al massimo la situazione estremamente difficile che stanno vivendo tutti i comparti economici» a partire da quello turistico.

LA CRITICA

Il governatore ha però rivolto una critica all'Europa: «È la grande assente sia per quanto riguarda le misure sanitarie che non sono state preventivamente messe in atto e dal punto di vista economico c'è un ritardo nelle risposte da dare alle imprese e ai lavoratori» dunque «è necessario che l'Europa porti avanti un piano serio di aiuto economico e anche di tutela sanitaria». Poi ha aggiunto: «Ormai viviamo in una situazione in cui ci sono interscambi quotidiani, c'è una comunanza a livello economico e sociale tra i diversi Paesi ed è chiaro che in questo caso le scelte occorre prenderle insieme e condividerle». Per Fedriga «è fondamentale che ci sia un coordinamento serio e che su questo ci sia una risposta a livello europeo: stiamo vedendo casi in forte crescita in altri Paesi europei e osservando come si sono evoluti i contagi in Friuli Venezia Giulia e Italia sono convinto che gli altri Paesi abbiano operato in maniera diversa rispetto a noi nel contenimento e controllo dei casi. Questa discrasia tra Paesi ha concluso il governatore porta a risposte non coerenti con la reale situazione e con le risposte necessarie dal punto di vista economico e sanitario».

REAZIONI

«Il Pd continuerà a tenere una linea responsabile commenta il capogruppo del Pd Sergio Bolzonello la politica tutta deve essere schierata da un'unica parte, abbiamo tenuto un comportamento adeguato al momento, cosa che purtroppo non hanno fatto tutti, con tentativi di scaricare presunte colpe sul Governo nazionale». Per Andrea Ussai (M5s) «l'emergenza attuale si somma ad una difficoltà complessiva per il sistema sanitario regionale soprattutto per quanto riguarda la carenza di personale e di posti letti». Walter Zalukar (Misto) ha riconosciuto come «il sistema sanitario regionale stia rispondendo in modo più che ottimale all'emergenza ma alla fine bisognerà chiedersi cosa fare per rafforzarlo». Fratelli d'Italia, dal canto suo, vigilerà affinchè la regione benefici dei provvedimenti di ristoro varati dal Governo tramite il proprio gruppo parlamentare: «Questo è il momento della responsabilità, questo male comune ci renderà più forti». Ed infine un appello giunge da Simona Liguori (Cittadini): «Il nostro pensiero va anche ai nostri concittadini che oggi più che mai hanno bisogno di sicurezza ma anche di normalità. A tale proposito abbiamo chiesto alla Giunta regionale l'impegno a promuovere la garanzia di sicurezza per coloro che scelgono di donare sangue per fare in modo che in questi momenti difficili non venga meno il loro prezioso impegno. È fondamentale continuare a donare il sangue, se naturalmente si è in salute: negli ultimi giorni infatti vi è stato un calo delle donazioni forse dovuto ad una paura ingiustificata delle persone a recarsi nelle strutture per effettuare la donazione. Ma il sangue serve sempre e i luoghi dove si fanno le donazioni sono sicuri».

Elisabetta Batic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

