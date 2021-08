Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL REPORTUDINE Il Friuli Venezia Giulia ha perso 600 aziende causa il Covid-19. Il dato emerge dall'Osservatorio congiunturale sul secondo trimestre curato per Confcommercio Fvg da Format Research. Aumentano, tuttavia, le imprese dei servizi (+173) ma diminuiscono pesantemente quelle del commercio (-544) e, in misura minore, del turismo (-76). Più di 600 imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia sono dunque scomparse per le conseguenze...