IL REPARTO

UDINE L'impressione è quella di avvicinarsi alla centrale nucleare di Chernobyl, dopo l'inferno che ha cambiato la vita a milioni di persone. Anche il Covid-19 lo sta facendo, ma non è circoscritto: è ovunque. Non si può toccare, non si può vedere. Ma qui, nell'area Covid della medicina d'urgenza di Udine lo si percepisce, lo si vive. Lo si vive nei volti sofferenti e spaventati dei pazienti in attesa di sapere quale sarà il loro destino. Oppure nei gesti degli operatori che ogni giorno danno il massimo per fare in modo che gli ammalati possano riabbracciare le famiglie. Qui, i 22 posti letto sono quotidianamente occupati. Entriamo in reparto assieme al direttore, Mario Calci, a cui gli operatori danno il bentornato dopo la quarantena. La sensazione è di frenesia. «Per ogni paziente che viene dimesso ne arriva un altro argomenta mentre gli infermieri controllano le bardature dei non addetti ai lavori. Qui ogni dettaglio diventa priorità e nulla sfugge agli occhi attenti degli operatori. Qui all'inizio i malati venivano ventilati con i caschi, «poi aggiunge si è deciso di farlo dove c'è un'adeguata pressione perché la parola d'ordine, nella medicina d'urgenza Covid, è lavorare nella massima sicurezza. Di pazienti e operatori. Tutti ci mettono l'anima. Basta osservarli dietro gli scafandri. Nonostante mascherine e visiere traspare lo sguardo provato di chi ce la mette tutta e vorrebbe fare ancora di più. Si percepisce la loro forza a scalare una montagna di cui non s'intravvede la vetta. Colpiscono le parole di Donatella alla semplice e banale domanda: Avete tempo di avere paura? «No risponde con una sicumera che lascia rispettosamente attoniti, nonostante la voce che trema - ma i momenti di sconforto non mancano. A volte pensiamo anche noi di non riuscire a farcela. A marzo non era così dice ancora - e si andava pure verso la bella stagione. Oggi non si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. Speriamo che la gente là fuori capisca. Ma la mattina quando arriva qui, qual è la sensazione? «Entri con la volontà di cercare di fare il meglio, ma quando esci non sei convinta di essere riuscita a farlo». Eppure lavora qui da quasi una vita. «Ci sono stati momenti rivela - in cui abbiamo messo un uomo e una donna nella stessa stanza, divisi da un paravento. E non è da noi, siamo abituati al rispetto e alla dignità, però oggi ti rendi conto di non riuscire a garantire il servizio che vorremmo. Non era mai successo». Eppure non c'è un medico, un infermiere che non abbia sacrificato il giorno di riposo, che non abbia fatto delle ore in più. Qui non si pensa alle ferie di Natale, ma a far sopravvivere le persone.

L'INFERMIERE

Lo conferma Simone, infermiere di 30 anni. «I pazienti arrivano qui spaventati, anche se a volte la frenesia, nostra e loro, distrae dall'ansia. Diciamo che è più un rapporto che si costruisce». Simone, come gli altri, riesce a fare anche questo. «I nostri nomi insiste - scritti sui caschi e sulle visiere vogliono agevolare il rapporto con i pazienti che è alla base del nostri lavoro. Tanti di loro hanno bisogno di un confronto e di capire che fuori dalla loro stanza c'è qualcuno che sta lavorando per loro perché sono come mondi separati: la stanza vive la sua vita e fuori il mo do vive la sua routine. Noi c'inseriamo in questo contesto come un mezzo che prende le notizie da fuori e le porta dentro le stanze. I pazienti spesso sono spaventati e non riescono a capire l'isolamento. C'è la paura di non sapere come andrà a finire e di rientrare in quei numeri dei bollettini settimanali». Serve l'aiuto di tutti, anche di chi sta fuori, di chi non crede alla pandemia, di chi non percepisce cosa significhi entrare qui in ospedale dove medici e infermieri si bardano per poi rincasare esausti con un rituale che può sembrare con gesti che possono sembrare normali, ma non lo sono. A fine turno si diventa un po' contorsionisti: via due paia di guanti, la tuta, la cuffietta, due mascherine, la visiera e i calzari. Facendo attenzione a non toccarsi, per non rimanere contaminati. Lo fanno tutti i giorni e non è uno scherzo. A provarlo fa paura perché anche per loro, professionisti ma pur sempre umani, il quesito sorge: «Ho fatto tutto bene?».

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA