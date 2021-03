IL RAPPORTO

UDINE Nonostante due lunghi mesi di lockdown e aperture a singhiozzo di bar e ristoranti (con tanto di discoteche chiuse), anche nel 2020, in piena pandemia, sono stati tanti i guidatori che si sono giocati la patente per guida in stato di ebbrezza: 1.935. Poco meno dei 2.000 dell'anno precedente, ma a fronte delle restrizioni. Mettersi alla guida dopo aver alzato il gomito rimane, dunque, la principale causa di accesso alla Commissione Medica Locale (CML) di Udine per la revisione della patente. Nel 2020, su un totale di 5.936 visite sono state quasi due migliaia (pari al 32,26% del totale) quelle degli utenti che si sono messi alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito, ritrovandosi così a dover sostenere una visita per la revisione della patente. Un numero che continua a crescere anno dopo anno. Insomma, nemmeno il Covid ha fermato chi si è messo al volante con qualche bicchierino di troppo e il numero risulta ancora preoccupante se si considera che, oltre agli stop, anche i controlli delle forze dell'ordine hanno visto più autocertificazioni che etilometri. Eppure i dati confermano un trend in aumento.

PATENTI E MALATI

Altro capitolo è quello relativo alle visite per chi ha ben altri problemi perché a dover superare la visita per poter mantenere le mani incollate al volante ci sono anche tanti malati, pure loro in aumento. Sono i titolari di patente affetti da patologie incompatibili con la guida. Le problematiche cardiovascolari rimangono sempre la seconda problematica in ordine di rilievo con 1.063 visite, dovute probabilmente al progressivo invecchiamento della popolazione e forse per l'aumentato utilizzo di protesi e defibrillatori. Terza voce in ordine di importanza è rappresentata dalle malattie psichiche con 512 visite, il cui incremento parrebbe essere imputabile all'aumentata attenzione da parte dei medici certificatori alle segnalazioni di pazienti visitati a scopi medico-legali differenti rispetto a quello dell'idoneità alla guida. La quarta patologia rilevata è rappresentata dalle malattie neurologiche (474 visite) seguita dal diabete con 412 visite, ma qui la frequenza nella nostra casistica precisa Boccaccino - potrebbe essere sottostimata in quanto è computata sulla base della prima patologia accertata. Numerosi anche i casi di epilessia che ha fatto registrare 321 visite, l'uso di sostanze psicotrope e stupefacenti (254 visite e si tratta di un dato in aumento), quindi le patologie visive (181 visite) e le minorazioni degli arti (152 visite). E, novità del 2020, accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica necessario in Commissione anche per i trapiantati di organo.

LE CRITICITÀ

L'attività della Commissione nel 2020 non ha riscontrato grosse criticità, se non quelle legate all'emergenza sanitaria che ha comportato una riduzione complessiva del numero delle visite, anche per la richiesta di alcuni utenti di rimandarle, a causa del mancato ottenimento della documentazione specialistica necessaria. Prevedibile, però, un incremento delle visite nel corso del 2021, una volta scaduta la proroga stabilita dal ministero dei trasporti per tutti gli utenti che hanno deciso di rimandare la visita. E la fila si formerà anche per tutti quelli che faranno richiesta di permessi provvisori di guida, proprio perché si fatica a ottenere un appuntamento nell'immediato. Purtroppo, la grave carenza di personale assegnato all'ufficio di segreteria non ha permesso di farsi carico anche di questa attività, nonostante le continue segnalazioni e richieste dalla direzione dell'AsuFc. Insomma, visti i tempi, meglio riuscire a tenersi in tasca la patente.

Lisa Zancaner

