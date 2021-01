IL RAPPORTO

UDINE C'è chi si è visto negare lo smart working; chi è stato tenuto senza attività e chi ha ricevuto ben 20 mail al giorno di controllo: la pandemia e le modifiche che ha portato alle modalità lavorative non hanno fermato il fenomeno del mobbing. A dirlo sono i numeri 2020 del Punto d'ascolto Anti Mobbing, nato nel 2007 su iniziativa dell'allora Provincia di Udine e ora passato sotto la competenza di Palazzo D'Aronco: quest'anno l'attività è stata svolta sia in presenza sia in remoto (tramite Skype o WhatsApp) e, durante il periodo di restrizione per Covid-19, le problematiche sollevate dai lavoratori sono state tantissime, in particolare riguardo la richiesta di lavoro agile all'azienda e cosa fare in caso di rifiuto, la fruizione delle ferie e dei permessi maturati per proteggersi dalla pandemia, il rientro al lavoro superando il mobbing creato dal datore di lavoro, la possibilità di difendersi dall'obbligo di lavorare in smart working senza attività da svolgere, il controllo assillante delle lavoratrici in remoto tramite la piattaforma imposta dall'azienda o con pretesa di riscontri continui via mail con anche venti interventi al giorno. «Il 2020 - ha sottolineato l'avvocato Teresa Dennetta, coordinatrice del Punto d'Ascolto -, è stato un anno impegnativo per tutte le vicende sociali che la pandemia ha generato. Abbiamo quindi ampliato l'orario di ascolto e di consulenza, per poter supportare al meglio tutte le situazioni di fragilità che purtroppo stanno emergendo nell'attuale momento storico». Il servizio gratuito, attivo a Palazzo Belgrado il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 16, mette a disposizione degli utenti un'equipe che comprende un avvocato, uno psicologo, un medico del lavoro e personale di supporto. In questo 2020, i colloqui con i professionisti del team sono stati in totale 342, di cui 238 per supporto legale e 93 per sostegno psicologico; in totale, le persone che hanno beneficiato del servizio sono state 108, la maggioranza donne (74) e dai 41 anni in su. Il fenomeno è più diffuso nel privato (77 casi) e ad essere colpiti sono soprattutto impiegati e operai, che subiscono vessazioni in particolare sotto forma di umiliazioni e critiche, eccesso di controllo sul lavoro, svuotamento delle mansioni o, all'opposto, attribuzioni di compiti eccessivi. Le criticità rilevate, invece, riguardano soprattutto le relazioni e la conflittualità con colleghi e superiori, seguite dalle violazioni dei diritti. Le conseguenze? In 9 casi la persona si è dimessa, in 4 è stata licenziata. «Il Comune di Udine - ha commentato il sindaco Pietro Fontanini -, grazie alla Regione FVG, è vicino ai lavoratori in questo difficile momento. Invito quindi chi sia vittima di soprusi o pressioni indebite da parte di colleghi e responsabili a denunciare queste situazioni, anche sfruttando la possibilità di segnalare in forma anonima». «Questo servizio - ha aggiunto l'assessore alle pari opportunità Elisa Asia Battaglia -, si sta rivelando, come dimostrano i dati 2020, uno strumento estremamente efficace nella tutela dei lavoratori che, sopratutto in questa fase difficile per tutti, rischiano di essere esposti ad atteggiamenti scorretti da parte di superiori o datori di lavoro. In questo modo noi intendiamo considerare il lavoro in un ambiente sano un diritto fondamentale».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

