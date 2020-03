IL RACCONTO

UDINE Una cosa è certa. Il coronavirus, con la serrata prudenziale dei luoghi di spettacolo, «rischia di uccidere il teatro». È una metafora, ma rende l'idea di quel che sta passando chi, di arte scenica, ci vive, come l'udinese Francesco Cevaro, classe 1982, che molti ricorderanno nel 2010 impegnato su Italia 1 con La pupa e il secchione, ma che da allora ha proseguito sulla sua strada, anche con partecipazioni a due corti proposti a Cannes nel 2009 e al docufilm su Mario Modotti, nel 2017, e tanto lavoro a teatro , dai primi passi al Franco Parenti a Milano, al Giovanni da Udine, dall'Emilia Romagna al Friuli, dove si dà da fare come cofondatore della Compagnia della Testa e direttore artistico della rassegna udinese Su la maschera!.

PRECARIETÀ

«Non metto in discussione le misure, doverose, di prevenzione, ci mancherebbe. Se il coronavirus rischia di uccidere il teatro? Sì, perché il teatro è socialità. Se mi vieti la socialità, diventa difficile. Molti adesso stanno proponendo spettacoli in streaming ma non è lo stesso. Come attori ci stiamo tutti un po' riorganizzando in Friuli. Ma certo diventa difficile potersi mantenere». Le perdite, per chi vive di palcoscenico (ma anche di eventi in cui più la gente si ammassa meglio è per il botteghino) sono indubbie e Cevaro non le nasconde. «Quanti soldi? Dipende da quante date uno salta. Il punto non è quanto si perde ora ma se questi spettacoli si potranno recuperare. Il problema è nel frattempo, visto che noi non abbiamo ammortizzatori sociali come categoria. Se non lavori, non mangi». E come si rimedia? «Un po' ci si rifà ai risparmi, un po' al grande welfare italiano che è la famiglia».

Per quanto lo riguarda, «purtroppo, il fenomeno si è sviluppato proprio in coincidenza con la fine di Carnevale, che portava con sé molti eventi. La scorsa settimana è saltato uno spettacolo a San Domenico in cui lavoro come attore». Cancellato anche Hello, I'm Johnny Cash della Compagnia della Testa e TielleZeta che era in programma il 20 marzo nella rassegna Su la maschera, di cui è direttore artistico, uno dei suoi fiori all'occhiello. Eliminati forzatamente poi anche gli altri impegni, dall'animazione «nei ristoranti per carnevale» ai corsi. «Nei tre giorni di via libera sono riuscito a tenere una lezione almeno al corso di teatro per adulti a Cividale.». Ma è l'incertezza sul futuro quella che pesa di più. «Il nostro è già un lavoro abbastanza precario. Adesso viviamo in attesa di capire gli sviluppi, senza poter programmare niente. Al momento gli spettacoli sono sospesi, non possiamo neanche rinviarli ad altra data perché al momento l'ordinanza dura fino al 3 aprile, ma poi non si sa». Il destino è beffardo, riflette. «Curiosamente, noi attori del 2020 stiamo rivivendo quello che succedeva ogni anno nell'antico regime prima della Rivoluzione francese, durante la Quaresima quando per 40 giorni c'era il divieto assoluto di fare rappresentazioni teatrali. Per questo il viola sul palco porta sfortuna, perché con la Quaresima gli attori non lavoravano e pativano la fame. È come essere tornati al Seicento». Ce n'è abbastanza per farne uno spettacolo? «Me lo stanno dicendo tutti, è quasi un obbligo. È chiaro che la priorità ora è debellare il contagio. Ma l'augurio è che finisca presto».

Camilla De Mori

