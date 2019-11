CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOUDINE «Questa fatalità è stata il dolore più grande della mia vita». Dice così padre Ioan Mrginean-Coci, il direttore spirituale dell'Educandato Uccellis di Udine, ancora scosso per la morte di quella bimba «modello, bellissima e tranquilla», Penelope Cossaro, che solo poche ore prima era con lui e altri otto alunni dentro la piccola chiesa trecentesca di Santa Chiara, accanto alla scuola e che poi è stata travolta e schiacciata da un'acquasantiera. «Non ci sono parole per descrivere quello che è successo. Non c'è una...