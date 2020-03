IL RACCONTO

UDINE «Non so come ho preso il coronavirus. So che sono stato tanto male. Il messaggio che vorrei passasse è che bisogna cambiare i nostri stili di vita e limitare i contatti». Dice così il funzionario dell'Ausir che si è trovato a combattere contro il virus. «Ero stato molto attento. Niente aperitivi né cene per quasi tre settimane. Contatti solo quelli di lavoro strettamente necessari, mani sempre lavate con l'igienizzante», sostiene. Eppure, è capitato anche a lui. «Oggi la febbre è un po' calata. Sono in isolamento domiciliare. Mi ritengo fortunato. Ma me la sono vista brutta. La mattina del 6 marzo ho chiamato i soccorsi, sono venuti a prendermi e mi hanno ricoverato in isolamento. Il tampone ha confermato la positività. Visto che per fortuna mia non ero gravissimo mi hanno proposto di restare a casa in isolamento, dal momento che i posti sono contingentati. La sera stessa sono rientrato a casa. Ora confido di potermi riprendere al più presto». Il peggio sembra alle spalle.

Intanto, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti ha chiuso gli uffici e sospeso ogni attività fino a venerdì 20 marzo, «a causa delle misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica connesse al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19 a cui è stato sottoposto il personale dipendente dell'Ausir», come si legge sul sito dell'Agenzia.

Inevitabile, come da prassi dopo ogni caso di positività, è scattata la chiamata che ha raggiunto le persone con cui il funzionario era stato in contatto. Fra queste, anche diversi amministratori e funzionari che avevano partecipato ad una riunione il 3 marzo negli uffici regionali, con una quarantina di presenti. All'incontro c'era, come membro del Cda di A&T 2000, anche Gianpaolo Graberi, che è anche amministratore della Fuc: «Sono in isolamento domiciliare, ma sto benissimo. Solo una misura precauzionale. Ho chiesto anche ai miei familiari di stare a casa, di non andare a trovare nessuno, anche se non sono tenuti, per un minimo di responsabilità e di prudenza. Ho avvisato subito tutti: ho chiamato 40-50 persone per informarle della situazione. Ci vuole coscienza civica: se tutti un po' ci aiutassimo andrebbe meglio. È un problema che dobbiamo affrontare tutti assieme. Cerchiamo di gestire tutto in modo tranquillo». Un messaggio di speranza anche dal sindaco di Pasian di Prato Andrea Pozzo, che aveva partecipato alla riunione dell'Ausir: «Anch'io sono in quarantena in contumacia. Non ho nessuna manifestazione del virus, ma sono stato in contatto con un'altra persona affetta da coronavirus. L'impossibilità di lavorare per me è un danno di per sé micidiale, ma la salute viene prima. Mi rimetto alle determinazioni dell'Azienda sanitaria e aspetto fiducioso che passino questi giorni. Dopo, chiederò ai miei collaboratori di lavorare il doppio. L'appello che faccio a tutti è: non muovetevi di casa, è l'unico modo per impedire la diffusione del virus».

CAFC

Chiusi da ieri fino al 3 aprile incluso anche tutti gli sportelli e gli uffici sul territorio di Cafc (i due di Udine, Tolmezzo, Ampezzo, Codroipo, Gemona, Lignano Sabbiadoro, Moggio Udinese, Paularo, San Giorgio di Nogaro, Tarcento e Tarvisi). «La scelta di chiudere tutti gli uffici al pubblico è dettata dalla salvaguardia prioritaria dell'interesse di salute pubblica, in modo che si evitino affollamenti», si legge in una nota. Come spiega il presidente Salvatore Benigno, la decisione di chiudere gli sportelli «non è collegata in alcun modo ad una riunione avvenuta a fine febbraio a cui era presente una persona che successivamente è risultata positiva al virus. Abbiamo chiuso gli sportelli come hanno fatto tutti gli enti gestori, per una forma di cautela ulteriore. In Cafc ci sono stati due casi di positività: uno avvenuto il 21 febbraio e uno per cui la quarantena scade la prossima settimana. In seguito a ciò abbiamo seguito tutti i protocolli previsti come la sanificazione dei locali e la fornitura di mascherine».

Camilla De Mori

