POLIZIA DI STATO

UDINE Il Questore di Udine ha salutato i quattro nuovi Commissari che lunedì hanno preso servizio nella provincia udinese, dopo aver frequentato il secondo corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato. Il commissario Valter Stefanutti, già comandante della Sottosezione della Polizia Ferroviaria di Gemona, svolgerà le funzioni di funzionario addetto all'Ufficio Immigrazione della Questura udinese; il commissario Giovanni Battista Prosperini quelle di funzionario addetto alla Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione (Pasi) della Questura; il commissario Lorena Colosetti continuerà a prestare servizio, come funzionario addetto, alla Squadra Mobile della Questura; il commissario Andrea Nutta, già comandante della sottosezione della Polizia Stradale di Palmanova, assume le funzioni di funzionario addetto-vice dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Udine. In un breve incontro a causa delle misure precauzionali per il contenimento della diffusione del virus covid-19, il Questore ha espresso a tutti i neo commissario un sentito compiacimento per la progressione in carriera e i migliori auguri per il futuro.

