IL QUADRO

UDINE Tamponi a raffica all'ospedale di San Daniele, strutture private di nuovo in prima linea, terapie intensive sempre più piene e un numero di decessi come non si registrava da tempo. È stata densa la giornata in Friuli Venezia Giulia che, pur rientrando nelle regioni meno a rischio, si trova ad affrontare un constante aumento dei contagi e di focolai.

I NUMERI

Ieri sono stati rilevati 546 nuovi contagi con 5.445 tamponi eseguiti. Ad oggi, le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono 12.810, di cui 4.117 a Trieste, 4.846 a Udine, 2.359 a Pordenone e 1.345 a Gorizia, alle quali si aggiungono 143 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 6.462. Contagi in aumento, ma anche, purtroppo, ricoverati in crescita nelle terapie intensive che salgono a 44, mentre negli altri reparti i pazienti Covid sono 268. Elevato, ieri, anche il numero dei decessi: 9 in regione che portano alla triste conta di 423 morti da inizio pandemia. A perdere la vita per il virus sono due donne di Tarcento di 93 e 92 anni, entrambe Decedute in casa di riposo; una donna di 76 anni di Aviano deceduta in ospedale a Pordenone, un'anziana di 97 anni di Majano deceduta in casa di riposo e due donne, una di 91 anni e una di 93 anni, tutt'e due di Trieste decedute rispettivamente in casa di riposo e in Rsa. Avevano 89 anni l'anziano di Morsano al Tagliamento deceduto e 82 l'uomo di San Quirino entrambi mancati in ospedale a Pordenone, mentre la nona vittima, di Trieste, aveva 75 anni ed è deceduta nel nosocomio giuliano. Quanto alle nuove positività, nelle residenze per anziani sono stati rilevati 19 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati sono 4. Tra gli operatori sanitari, invece, la giornata di ieri ha registrato all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività di un medico, uno psicologo, 5 infermieri, un Oss e un dipendente amministrativo; all'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina un medico, 9 infermieri, 2 Oss, 3 collaboratori amministrativi, un farmacista, un'ostetrica, un tecnico radiologo e un autista; all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale 6 infermieri, 7 Oss, un'ostetrica e uno psicologo. Da aggiungere anche un Oss del Cro di Aviano e un Oss al Burlo Garofolo di Trieste. Contenuti, invece, i contagi nelle scuole con uno studente positivo in un liceo goriziano e uno nel pordenonese.

A seguito del focolaio scoppiato a San Daniele, la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori interroga la giunta per capire sulle misure da adottare per ridurre il rischio di un'eventuale diffusione nei reparti di medicina dell'ospedale di Udine. Liguori chiede conto delle strategie organizzative per garantire ai pazienti un adeguato numero di posti letto nelle medicine del territorio per gli acuti non Covid, soprattutto alla luce della grave situazione nel reparto di medicina dell'ospedale di San Daniele, dove sono stati registrati 12 contagi tra medici, infermieri e operatori socio sanitari e dove, all'indomani della scoperta dei positivi, si è scelto di isolare il reparto in attesa di verificare l'esistenza di altri casi, impedendo nuovi ricoveri e mantenendo solo le urgenze con la conseguente riduzione delle attività.

IL PRIVATO

Un aiuto arriva dal Policlinico Città di Udine che mette a disposizione venti posti letto di medicina in più per i pazienti no Covid. Così, riorganizzando la propria attività complessiva, il Policlinico sta collaborando con l'AsuFc per far fronte alla seconda ondata della pandemia. Mentre le strutture ospedaliere stanno organizzando spazi, letti e personale dedicati ai pazienti positivi al virus, il Policlinico accoglierà fino a 43 pazienti affetti da altre patologie internistiche. Il reparto di medicina interna, infatti, è stato recentemente riorganizzato anche per recepire adeguatamente questo fabbisogno espresso dal territorio.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA