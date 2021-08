Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROUDINE Sulle scrivanie dei presidi friulani si sta riversando una pioggia di diffide dei no vax, ma anche un'ondata di richieste di congedi e di permessi da parte del personale. Una situazione che fa temere il peggio, con disagi per i ragazzi che stanno per tornare in classe.PERMESSILa presidente dell'Anp regionale, Teresa Tassan Viol ha ricevuto diverse segnalazioni dai colleghi, per le istanze di congedi per motivi di salute o...