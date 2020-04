IL QUADRO

UDINE Sfiorano 1.800 i casi positivi al Covid in Friuli Venezia Giulia, 114 in più. Il dato più alto di casi positivi è quello registrato nell'area di Udine con 641 persone contagiate; seguono Trieste (598), Pordenone (441) e Gorizia (110), oltre a 9 non residenti in Fvg. Sono 129, invece, i decessi, con un incremento di sette morti in un giorno, ma in calo rispetto a due giorni fa. È stabile, invece, il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive, 60 in tutto, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 199.

«Con l'allestimento del Cattinara di oggi, portiamo a 100 il numero dei posti letto afferma il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi il vero fronte è intensificare quello che sta fuori dagli ospedali». Intanto ha superato quota mille, precisamente 1.035, il numero delle persone in isolamento domiciliare, ma aumenta il numero dei guariti che sono 162, mentre i guariti clinicamente (senza più sintomi ma non ancora negativi al tampone) sono 214.

«Gli operatori sanitari del Fvg sono tra i più colpiti dalla Covid-19 tra le Regioni del Nord, ma non sembra che siano state prese adeguate misure per affrontare questo problema, rilevantissimo nella lotta contro l'epidemia». Lo afferma il consigliere regionale del gruppo misto, Walter Zalukar che ha fatto un'interrogazione alla giunta regionale per conoscere «se e quali protocolli di prevenzione siano stati adottati». Al confronto con altre regioni, il numero di operatori contagiati in Fvg pare alto. Dall'ultimo rapporto giunto dall'Iss - prosegue Zalukar - risulta che il numero degli operatori regionali infettati dal virus è di 190 su un totale di 1.353 persone contagiate, pari al 14,04%. Ciò significa che, in quanto a percentuale di operatori sanitari infetti rispetto al totale dei contagiati, il Friuli detiene, insieme alla Lombardia, un record negativo tra le Regioni del Nord. Il Veneto, per esempio, presenta il 4.45% di sanitari colpiti. La prevenzione dal contagio dei sanitari assume rilevanza prioritaria nella lotta all'epidemia - conclude -. Perciò è importante conoscere il numero di medici e infermieri colpiti, ma anche in quali territori ciò sia avvenuto».

Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle chiede spiegazioni su un approvvigionamento di respiratori e mascherine dalla Cina «che sarebbe caduto nel vuoto. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, abbiamo sempre tenuto un atteggiamento collaborativo - aggiungono - e restiamo convinti che questo sia l'approccio da mantenere in questa situazione. Già nel corso delle passate settimane ci sono giunte segnalazioni relative a lungaggini nelle procedure di acquisizione dei dispositivi per affrontare l'emergenza. Ci rendiamo perfettamente conto che, a tutti i livelli, non mancano le difficoltà in questo senso, ma ci auguriamo che il presidente e l'assessore sappiano smentire, o quantomeno giustificare, quanto emerso».

L'Area di Sviluppo di comunità del servizio sociale dei Comuni della Carnia, che da anni lavora con le scuole con il progetto Stare tutti bene a scuola, ha pensato di far sentire la sua vicinanza ai bambini, alle famiglie e agli insegnanti preparando materiale multimediale educativo e narrativo. Storie e proposte per creare giochi o per fare delle attività, ma anche video autoprodotti. «Le storie, grazie alla narrazione delle avventure dei personaggi, aiutano i bambini a elaborare e comprendere le loro esperienze quotidiane afferma la dottoressa Paola Dario - a esplorare le situazioni nuove, a esprimere le emozioni».

