IL QUADRO

UDINE Risalgono i ricoveri nelle terapie intensive e le persone in isolamento. Un anno dopo l'inizio della diffusione del contagio in Fvg, l'80% dei contagiati è guarito, il 3,7% ha perso la vita. Sulla possibile nuova chiusura delle scuole Fedriga non ha ancora deciso. Arrivate nel frattempo nuove scorte di vaccini in Friuli.

Tornano a riempirsi di sei nuovi pazienti le terapie intensive in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, con l'occupazione che ritorna a quota 62 e risalgono di sette anche i posti letto occupati negli altri reparti, ora a 355. Nuovi segnali che il coronavirus è tornato a colpire anche nella nostra regione, con altri 468 nuovi contagi a fronte di 8079 tamponi effettuati tra molecolari e test rapidi per una percentuale di infezione al 5,79%. I decessi registrati sono 11 e il bilancio delle vittime ammonta complessivamente a 2.834. Crescono ulteriormente di 97 unità anche le persone in isolamento, ora a quota 9.568. Siamo la regione italiana gialla con la maggiore incidenza di casi negli ultimi 7 giorni. Ma la situazione in regione non è omogenea e su tutte spicca la provincia di Udine, che con 330 casi per 100 mila abitanti nell'ultima settimana è l'ottava provincia italiana a maggior diffusione del virus. Dall'inizio della pandemia in regione, ad un anno esatto dal primo positivo registrato, il 55enne di Gorizia infettatosi dopo una visita al Ca Foncello di Treviso il 28 febbraio 2020, sono risultate positive complessivamente 76.471 persone, di queste l'80% è guarita mentre il 3,7% ha perso la vita.

FOCOLAI

Sul fronte focolai se i casi di contagio tra ospedali e case di riposo sono ormai bassissimi, sette complessivamente, continuano a preoccupare le scuole e la relativa propagazione del contagio con il governatore Fedriga che ancora non ha deciso se predisporre una nuova chiusura con contestuale ritorno in Didattica a distanza anche per elementari e medie. Ieri il Cts ha fatto sapere che l'impatto dei nuovi contagi nelle scuole, c'è ma è differenziato. Per questo sarebbe auspicabile una modulazione delle misure a seconda delle zone, variabile in base a Comuni o Province e non soltanto su base regionale. Una delle ipotesi è prevedere lezioni a distanza in tutte le scuole nelle zone rosse regionali o in quelle locali, ma anche oltre il superamento di una determinata soglia di incidenza, a prescindere dal colore. Una delle quote è quella di 250 contagi settimanali ogni centomila abitanti, numeri che già determinano il passaggio in zona rossa. L'altra ipotesi, che non è stata oggetto della riunione ma riguarda ambienti esterni al Comitato, è di valutare l'incidenza di 100 contagi settimanali su 100mila abitanti e viene supportata da altre componenti.

Fedriga nel frattempo ha inviato al governo alcune considerazioni in merito alla bozza di dpcm che Roma ha elaborato e girato alle regioni venerdì sera. Tra le novità proposte, la chiusura dei parrucchieri in zona rossa e il riavvio parziale per il mondo della cultura. L'idea è di riaprire cinema e teatri dal 27 marzo a determinate condizioni in zona gialla. A partire dalla stessa data musei e mostre potrebbero tornare ad accogliere visitatori nel fine settimana, con prenotazione. Il dpcm entrerà in vigore il 6 marzo: il 6 aprile è l'ipotesi di scadenza, subito dopo Pasqua. Molte cose rimarranno invariate come il divieto di spostamento tra regioni e il sistema a semaforo, con il cambiamento di colore il lunedì e non più la domenica.

VACCINAZIONI

Per quanto riguarda infine le vaccinazioni, in regione si è toccata quota 105.937 somministrazioni sulle 141.105 consegnate, le ultime proprio ieri, quelle di AstraZeneca, consegnata da Sda all'ospedale di Udine. Nell'arco di una settimana abbiamo rilevato un significativo incremento dei contagi, fenomeno questo che ci deve portare a esaminare con attenzione l'andamento della curva e, di conseguenza, valutare con attenzione quali decisioni prendere per governare il fenomeno ha affermato in serata il vicegovernatore Riccardo Riccardi al termine della riunione con la task force. I numeri - chiarisce il vicegovernatore - ci dicono che l'area più interessata dal fenomeno è quella dell'udinese, sulla quale dovremo concentrare già dalle prossime ore la nostra attenzione. L'operazione più importante che dobbiamo mettere in campo da subito - conclude Riccardi - è quella legata al rafforzamento del sequenziamento e conseguente isolamento, passaggi che dovrebbero però essere accompagnati da una accelerata sulle vaccinazioni che scontano ancora una ridotta disponibilità di dosi.

