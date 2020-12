IL QUADRO

UDINE Risale il numero dei pazienti in terapia intensiva mentre rimane stabile la curva dei contagi in Friuli Venezia Giulia con 658 nuovi positivi (il 10,24% dei 6.427 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 21 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 9 morti pregresse inserite a sistema e afferenti al periodo dal primo al 6 dicembre. I decessi complessivamente ammontano a 1.089.

I DATI

I casi attuali di infezione risultano essere 15.366. Salgono a 64 i pazienti in cura in terapia intensiva (+6), mentre scendono a 658 (-7) i ricoverati in altri reparti. I totalmente guariti hanno superato per la prima volta quota 20mila e sono circa il 60% dei contagiati (36.484) dall'inizio della pandemia, di cui 8.223 a Trieste, 16.148 a Udine, 7.291 a Pordenone e 4.378 a Gorizia e 444 persone da fuori regione. I clinicamente guariti sono 489 e le persone in isolamento 14.155. In costante discesa da 4 giorni il numero delle persone in quarantena. Nelle residenze per anziani sono stati rilevati 42 nuovi casi positivi fra gli ospiti e 6 fra gli operatori. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di sette infermieri, un medico, un amministrativo, due tecnici e tre Oss; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di due medici, quattro infermieri, un tecnico e quattro Oss e nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un Oss.

LA DIFFUSIONE

La mappa informativa della Protezione Civile sul contagio in Friuli Venezia Giulia, aggiornata a lunedì ormai ha colorato completamente tutto il territorio regionale. A salvarsi solo Preone in Carnia, dove attualmente non si registra alcun caso di positività. A livello di numeri assoluti sono naturalmente le città capoluogo a far registrare i contagi maggiori, dai quasi 4mila infetti a Trieste agli oltre mille di Udine, quindi i circa 500 di Monfalcone, i quasi 400 di Pordenone e Gorizia. Fra le cittadine mandamentali c'è Cividale con quasi 300, Tolmezzo, Codroipo e Tarcento con quasi 200. «In questa seconda fase il virus è dappertutto, ogni giorno si verifica un certo numero di casi, capillarmente in ogni comune ha ribadito lunedì sera il vicegovernatore Riccardo Riccardi, in occasione dell'accensione dell'albero di Natale all'ospedale di Udine . Fortunatamente la dimensione degli asintomatici è grande, una parte significativa dei 14mila contagiati non ospedalizzati. Il problema però è che rispetto alla prima fase i numeri sono arrivati a picchi di otto, dieci volte superiori: a primavera il numero massimo di ricoveri era stato di 300 persone, ora sono quasi 750. Le persone in isolamento nella prima fase erano in media 2mila 500, ora sono 14mila». Proprio per questo l'importanza del vaccino sarà determinante. Oltre confine l'ondata di maltempo ha rallentato lo screening di massa anti-covid in Austria. L'afflusso è stato sotto le attese, in Tirolo soprattutto a causa del caos neve, mentre a Vienna i test a tappeto continueranno fino a metà mese. Il tasso degli asintomatici individuati finora è sotto l'1%, tra loro anche 300 insegnanti. Il governo non esclude un secondo screening, prevedendo questa volta dei bonus' non meglio precisati per chi partecipa. Nel frattempo, dopo tre settimane, sono tornati a scuola gli alunni delle elementari e medie, mentre prosegue la didattica a distanza per le superiori. Hanno riaperto anche i negozi, musei e parrucchieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA