Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROUDINE Ripartiti i fondi regionali per l'insegnamento del friulano nelle scuole dell'infanzia e primaria statali e paritarie per l'anno scolastico 2021-2022: nel primo caso il fabbisogno è di 1 milione 341mila euro 723 euro; nel secondo caso i fondi suddivisi tra le diverse scuole ammontano a 57mila 653 euro. Per quanto riguarda le scuole statali, gli allievi coinvolti sono 24mila 143, per complessive 1.519 classi e 45.570 ore di...