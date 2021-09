Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROUDINE Per le scuole friulane si annuncia una ripartenza ad ostacoli, fra green pass da controllare, assenze del personale e spazi che mancano. Ma a pesare più di tutto sono i vuoti in organico, che riguardano soprattutto il personale Ata.Per questo, gli istituti della regione aspettano con trepidazione l'assegnazione delle risorse per il cosiddetto organico covid, ossia i fondi destinati ad assumere fino al 30 dicembre prossimo...