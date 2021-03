IL QUADRO

UDINE Per le province di Udine e Gorizia non cambierà comunque nulla, la zona arancione che scatterà domani con l'ordinanza emanata mercoledì dal governatore Fedriga, continuerà il suo corso autonomo per le prossime due settimane. Il Pordenonese e Trieste potrebbero rimanere invece in giallo ancora sette giorni. Questo alla luce della bozza di monitoraggio resa nota ieri da parte dell'Istituto superiore di sanità che fissa un indice di trasmissibilità del virus ancora sotto l'1, per l'esattezza a 0.92 di media con il dato inferiore fissato a 0.87. C'è però la spada di Damocle sul fattore di rischio, che potrebbe passare ad alto e non più moderato. Posso dire che allo stato attuale l'indice Rt in Friuli Venezia Giulia è sotto l'1. Il Comitato tecnico scientifico e l'Istituto superiore di sanità devono valutare l'indice di rischio, che non ci è ancora stato comunicato e penso che lo faranno nelle prossime ore o giorni ha commentato ieri pomeriggio il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della firma sull'accordo per il Porto Vecchio di Trieste. Poche ore prima era stato il suo vice Riccardi a twittare: I dati del Report 42 dell'Istituto superiore di sanità per il Fvg confermano ciò che diciamo da tempo. È necessario rivedere il sistema di valutazione.

IL MONITORAGGIO

Oltre all'indice di trasmissibilità emerge che il numero dei nuovi positivi comunicati alla Protezione civile negli ultimi 14 giorni è balzato in avanti del 57% (la scorsa settimana era invece calato del 10,9%) con un totale di 2.849 casi contro i precedenti 1.815. La percentuale di tamponi positivi è salita dal 7% al 13,1%. Il dato nel setting territoriale, inoltre, è passato dal 7,9% al 14,1%, quasi raddoppiando, e in leggera crescita sono risultati anche i positivi in ospedale che toccano quota 7,1% dal precedente 5,5%. La capacità di contact tracing è infine del 98.3% dei casi registrati. In controtendenza dopo settimane di discesa anche il tasso di occupazione delle Terapie intensive salito di due punti percentuali (dal 33% al 35%), esattamente come quello dei posti-letto utilizzati dai malati Covid nei reparti di area medica (dal 28% al 30%).

ORDINANZA E SCUOLE

In questo momento ogni Regione sta cercando di mettere in campo ogni misura per tutelare al massimo la salute dei cittadini e tenere al contempo un equilibrio con le esigenze economiche e lavorative ha commentato sempre ieri Fedriga - Nell'ultima ordinanza abbiamo preso delle decisioni difficili che ci sono pesate molto, ma riteniamo obbligate rispetto alla situazione presente e soprattutto in previsione di quello che può accadere sul nostro territorio, così come nel resto d'Italia. Il mese di marzo deve essere considerato come l'ultimo sforzo da chiedere al Friuli Venezia Giulia: o si inizia con una campagna vaccinale seria e massiva, oppure alternative non ne vedo. Incalzato sul ritorno alla Dad per le scuole medie e superiori ha replicato: Quando si chiudono le scuole è sempre molto dura, anche la rivista Science ha ribadito che la variante inglese è necessario vaccinare e chiudere gli istituti scolastici. Se qualcuno crede che il Presidente della Regione si diverta a chiudere le scuole ha capito ben poco. Questo è un gesto che viene fatto con un grande sacrificio. Noi però dobbiamo garantire le migliori cure ai cittadini perchè se dovessimo trovarci in un sovraccarico degli ospedali le cure potrebbero non essere più garantite.

I DATI

Scendono leggermente rispetto a mercoledì i nuovi positivi che comunque sono ancora oltre 600: su 5.979 tamponi molecolari sono stati rilevati 393 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,57%. Sono inoltre 3.129 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 250 casi (7,99%). I decessi registrati sono 10; i ricoveri nelle terapie intensive sono 63, mentre quelli in altri reparti risultano essere 392. I totalmente guariti sono 62.879, i clinicamente guariti 2.104, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 10.485. Nel settore delle residenze per anziani è stato rilevato un solo caso di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali. Nessun contagio tra gli operatori sanitari delle stesse. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un amministrativo, due medici, un operatore socio sanitario e un tecnico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere e due operatori socio sanitari.

