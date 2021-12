IL QUADRO

UDINE Partono le prime vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni. Dopo Trieste, il 19 dicembre sarà la volta della provincia di Udine, con gli appuntamenti al quartiere fieristico di Torreano di Martignacco.

Le prenotazioni delle vaccinazioni per i bambini in età pediatrica tra i 5 e gli 11 anni potranno essere effettuate a partire dalle 14 di martedì 14 dicembre, mentre la prima inoculazione per quanti rientrano in questa fascia di età è prevista per la giornata di giovedì 16 dicembre ad alcuni pazienti del Burlo Garofolo di Trieste. A dare notizia della partenza della campagna vaccinale anche per la fascia più giovane della popolazione residente in Friuli Venezia Giulia, come da indicazione dell'Agenzia italiana del farmaco, è il vicepresidente Riccardo Riccardi. L'attività di inoculazione - spiega Riccardi - prenderà il via giovedì 16 dicembre e si protrarrà per tre giornate durante le quali, sotto il coordinamento dell'Irccs Burlo Garofolo, verranno sottoposti a vaccinazione circa mille bambini. L'attività proseguirà il 19 dicembre presso l'Ente Fiera di Udine mentre il 20 dicembre sarà la volta di Pordenone. Dopo questa prima fase di avvio - prosegue Riccardi - l'attività procederà nelle giornate successive sul resto del territorio regionale nei centri predisposti a questo scopo dalle tre Aziende sanitarie. Dal 19 al 31 dicembre saranno disponibili complessivamente circa 3 mila posti, mentre nelle prime due settimane del mese di gennaio sarà possibile effettuare complessivamente 6 mila prenotazioni (tre mila ogni 7 giorni). L'offerta sarà comunque modulata sulla base dell'andamento delle prenotazioni, tenendo conto delle richieste registrate nelle prime giornate di apertura delle agende. La platea potenzialmente vaccinabile nella fascia 5-11 anni in Friuli Venezia Giulia - spiega ancora Riccardi - è formata da circa 68 mila bambini. La gestione commissariale invierà in regione entro mercoledì 15 dicembre circa 30 mila dosi, mentre a gennaio dovrebbero arrivarne altre 6 mila. Per cui, al momento, la nostra programmazione prevede l'inoculazione del vaccino a circa 18 mila bambini, in modo tale che con le disponibilità stabilite possiamo garantire il ciclo di doppia vaccinazione.

IL SINDACATO

Intanto la Cgil prende posizione in modo netto sulle dichiarazioni fatte dallo stesso Riccardi in terza commissione nei giorni scorsi: «Non è criticando le linee del Pnrr che si risolveranno i problemi della sanità regionale. Se l'assessore teme che le case della comunità saranno scatole vuote, a causa della carenza di personale, faccia tutto quanto in suo potere per rimettere in moto l'iter delle assunzioni». La presa di posizione vede concordi la segreteria confederale, con la responsabile sanità e welfare Rossana Giacaz, e la segretaria generale della Funzione Pubblica Cgil Orietta Olivo: «Se è vero dichiarano che sul personale esistono criticità oggettive a monte, purtroppo aggravate dalla pandemia, la nostra Regione e le singole aziende sanitarie pagano anche anni e anni di errori strategici, segnati da una drastica riduzione del turnover. Errori che non sono mancati neppure nella gestione di questa pandemia».

QUARANTENE

Continuano i problemi sulle quarantene a Udine. Lo Studio Tutino fa sapere che una famiglia udinese contagiata è «da una settimana a casa. Tutti positivi. Anche il figlio minore». Per loro, sostiene Simone Tutino, nel giro di quasi una settimana non avrebbero ricevuto «nessun contatto» e che «nessun provvedimento e nessuna limitazione» sarebbe stata «notificata o comunicata dall'Azienda sanitaria alla famiglia». Prima di ieri, solo il minore attraverso la scuola aveva fatto un tampone, con esito positivo. Poi, ieri, dopo che la famiglia si è rivolta allo Studio Tutino, la svolta. Prima, in mattinata una risposta alla mail inviata al dipartimento «per chiedere intervento e chiarimenti sulla procedura», poi, nel pomeriggio, la chiamata alla famiglia e il tampone fissato per lunedì.

