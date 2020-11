IL QUADRO

UDINE Nella giornata in cui il Governo ha chiarito che sarà l'indice Rt a determinare ulteriori restrizioni e lockdown selettivi a livello regionale con il Friuli Venezia Giulia al momento in seconda fascia con il numero di riproduzione del virus a 1,47 sono stati 218 i nuovi casi di contagio, a fronte però della metà dei tamponi medi degli ultimi giorni, solo 2.557.

IL BOLLETTINO

Sono stati 6 i nuovi decessi che portano il computo complessivo a quota 403. Si tratta di 4 uomini - uno del 1946 di Majano deceduto in ospedale a Udine, uno del 1928 di San Quirino deceduto in ospedale a Pordenone, uno di Casarsa morto in ospedale a Udine e uno del 1934 di Trieste ospite di una struttura per anziani e deceduto alla Rsa San Giusto - e 2 donne - una del 1958 di San Vito al Tagliamento deceduta in ospedale a Pordenone e una del 1929 di Trieste, ospite di una struttura per anziani ma deceduta in ospedale. I casi attuali di infezione sono saliti a 5.618. Sono 37 i pazienti in cura in terapia intensiva (-1) e 179 i ricoverati in altri reparti (-1). I totalmente guariti sono 5.441, i clinicamente guariti 65 e le persone in isolamento 5.337 (+179). Per quel che riguarda le nuove positività al virus, a livello territoriale c'è stato un incremento di 50 persone a Trieste, 140 in Friuli, 14 nel pordenonese e 12 nell'Isontino, alle quali si aggiungono 122 persone da fuori regione (+2).

GLI INCREMENTI

Dal 25 ottobre al 1 novembre si è passati da 8mila casi a 11mila, dovuti ad una forte presenza di asintomatici, con comunque le difficoltà di tracciamento con un contagio che per oltre il 70% si sviluppa in ambito familiare; nello stesso periodo le terapie intensive sono passate da 23 a 38, la curva dei ricoveri da 112 a 180 casi e la crescita degli isolamenti da 2900 a 5158. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 11 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 3. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid-19 di un medico, un infermiere e due terapisti della Riabilitazione, oltre a un'ostetrica e a un collaboratore professionale dell'Irccs Burlo Garofolo. Infine è stata rilevata la positività di un operatore in un Centro Diurno di una Onlus di Trieste. Tra i nuovi positivi pure l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro che si è sottoposto a tampone e non ha febbre. È il secondo caso in giunta dopo la positività del collega Graziano Pizzimenti.

LE SCUOLE

Non si arrestano nemmeno i contagi a livello scolastico: due i casi tra le scuole di Sutrio e Cercivento in Carnia: il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Linussio-Matiz di Paluzza, Paola Linossi, ha informato i genitori. A Cercivento sulla base della situazione sintomatologica riscontrata, in via prudenziale verranno sospese le attività didattiche in presenza in attesa della definizione del rischio, e dell'esecuzione dei necessari tamponi. In attesa dell'esito di tampone, i bambini dovranno limitare al minimo i contatti interpersonali. A Sutrio tra l'altro oltre ai casi nella scuola, positivo anche un assessore comunale. A seguito di quest'ultimo contagio, parte della Giunta si sottoporrà a tampone, mentre i dipendenti comunali non avendo avuto contatti con lo stesso continueranno a lavorare. I locali del Municipio sono già stati sanificati in via precauzionale. Due allievi e alcuni insegnanti positivi pure all'Isis Linussio di Codroipo. La dirigente scolastica, Laura Mior, ha comunicato alle famiglie della classe seconda dell'Istituto tecnico economico che i 25 frequentanti seguiranno le lezioni completamente da casa, sulla piattaforma utilizzata dall'istituto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA