UDINE La spesa anche al di fuori del comune di residenza; le manutenzioni nelle seconde case di proprietà a patto che siano all'interno dei confini del Friuli Venezia Giulia; la possibilità per gli esercenti di procedere all'allestimento interno dei negozi o dei bar in vista delle aperture che potrebbero essere anticipate rispettivamente l'11 e il 18 maggio; lo spostamento per il conferimento di rifiuti nei centri di raccolta differenziata più vicini al comune di residenza; un allargamento sull'attività fisica e motoria, con il via libera anche a sport come il tennis, il ciclismo, il tiro con l'arco, l'equitazione e il golf. Novità in vista anche per il trasporto pubblico locale. Sono queste le anticipazioni sull'ordinanza che il governatore Massimiliano Fedriga è pronto a firmare oggi per darne poi piena applicazione da lunedì. Ieri il confronto con gli assessori e Confcommercio.

«La Regione ha dichiarato Fedriga ha già chiesto con forza al governo di anticipare le riaperture, dettando regole precise e specifiche per consentire a ogni settore la ripartenza senza rischi per i lavoratori e senza ricadute in termini di contagio tra clienti e fruitori dei servizi. Per parte nostra, è intenzione disciplinare, anche attraverso l'emanazione di nuove ordinanze, tutte le fattispecie di competenza territoriale per agevolare al massimo la ripresa delle attività, pur sempre nel rispetto delle misure contenitive per evitare il diffondersi del virus».

Anche in Friuli Venezia Giulia, parallelamente al piano statale, partirà il piano rivolto a 8mila cittadini per un programma straordinario di esami sierologici destinato alle categorie professionali più a rischio. Tra queste vi sono gli operatori delle forze dell'ordine. Il test regionale sarà effettuato nei prossimi giorni attraverso un prelievo ematico per individuare la presenza di anticorpi e quindi a stabilire se un soggetto è stato a contatto con il coronavirus.. Applaudono i sindacati Sap, Sim carabinieri e Guardia di finanza, Sappe e Conapo

18 nuovi casi di coronavirus e un decesso in più nelle ultime 24 ore: è quanto è emerso dal report quotidiano della protezione civile. I casi accertati positivi al covid-19 raggiungono quindi quota 3.059, mentre i decessi sono in totale 295. Trieste conta il maggior numero di vittime, con 158 casi, seguita da Udine con 72, da Pordenone con 61 e da Gorizia con 4. L'Area Triestina è prima in regione anche per numero di positivi, con 1.271 infettati, mentre nell'ex provincia di Udine ce ne sono 954, in quella di Pordenone 644 e nell'Isontino 189. I totalmente guariti sono 1.519 e i clinicamente guariti 136. Cinque sono i pazienti in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 131 e le persone in isolamento domiciliare 973. Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sul personale della casa di riposo di Codroipo. Lo ha comunicato la direzione della stessa azienda di servizi.

Il vice governatore, Riccardo Riccardi, ha annunciato che sono allo studio delle soluzioni che consentano agli ospiti delle case di riposo di ricevere in sicurezza le visite dei parenti. La fase che si apre presenta un quadro di maggiore complessità rispetto a quella precedente, in quanto da una parte ci sarà l'esigenza di limitare una probabile ripresa della pandemia generata dall'allentamento delle misure, dall'altra bisognerà regolare il regime di normalità ridotta, comprendendo in questi provvedimenti anche la parte relativa alle disabilità.

Il Covid-19? Durerà 18-24 mesi, fino a un'immunità di gregge del 60-70%. La pandemia di coronavirus durerà ancora per 18-24 mesi, ovvero fino a quando il 60-70% della popolazione mondiale non avrà contratto la malattia, e un vaccino potrebbe aiutare ma non in tempi rapidi: è la previsione del Center for Infectious Disease Research and Policy dell'Università del Minnesota.

