IL QUADRO

UDINE Il virus rallenta la sua corsa, ma non si fermano i decessi tra gli ospiti delle case di riposo del Fvg. 24 i nuovi casi che portano a 2.544 le persone positive al Covid in regione, ma di coronavirus si continua a morire. È deceduto un anziano di 83 anni, Armando Delli Zotti, la dodicesima vittima tra gli ospiti della casa di riposo di Paluzza. Settimo decesso anche alla casa di riposo Chiabà di San Giorgio di Nogaro: è morta Rita Taverna, 97 anni di San Giorgio di Nogaro, che era stata ricoverata in ospedale da qualche giorno. per altri problemi ed è risultata positiva al tampone. Aumentano quindi di sette i decessi, di cui due in provincia di Udine, e sono complessivamente 213 i morti in regione. Di contro si esce dalle terapie intensive - dove sono ricoverati 24 pazienti - e si guarisce: 938 tra totalmente e clinicamente guariti. «Un bel dato che fa ben sperare», dice Riccardi. Calano anche i ricoveri negli altri reparti, 3 in meno per un totale di 163, mentre cresce il numero di persone in isolamento domiciliare che sono 1.207.

NEI COMUNI

Nessuna libera interpretazione delle regole, soprattutto sull'attività motoria all'aperto che va fatta da soli e nei pressi di casa. Così, per fare chiarezza, in tutti i comuni della regione è partita una comunicazione attraverso un audio messaggio trasmesso dagli altoparlanti dei mezzi della Protezione civile. Una voce spiegherà come comportarsi e come rispettare le prescrizioni governative e regionali. «Si tratta di un'operazione che ha la funzione di sensibilizzare la popolazione sull'importanza delle misure di prevenzione adottate» ha spiegato il vicegovernatore Riccardo Riccardi. Tra i contenuti dell'audio messaggio, in primis si ricorda l'obbligo di coprirsi naso e bocca quando si esce da casa, mantenere sempre la distanza di sicurezza e evitare in modo assoluto gli assembramenti. Al termine del messaggio, infine, si fa appello al senso di responsabilità di ognuno «perché è in gioco la salute di tutti».

LA FASE 2 SANITARIA

Esami, visite e prestazioni sono sospese ormai da oltre un mese, è ora di «progettare la Fase 2 in sanità afferma il consigliere regionale Pd, Roberto Cosolini - L'emergenza ha reso necessario che al contrasto al virus fossero dedicate la quasi totalità delle forze e delle strutture sanitarie. È evidente che le risposte a una serie di bisogni sono state sospese. Accanto alla necessaria ripresa lavorativa ed economica è quanto mai fondamentale occuparsi dell'aspetto sanitario al di fuori dell'emergenza. Serve dunque spiega - un piano che indichi forze in campo da mobilitare, risorse, programmazione, ruolo delle strutture sul territorio e dei medici di base».

MASCHERINE

37mila maschere filtranti FFP2 sono arrivate alla sede di Trieste dell'Ordine delle professioni infermieristiche, da parte della Federazione Nazionale. «Si tratta del quantitativo inviato per l'intera Regione» ha precisato il presidente Opi Trieste, Flavio Paoletti. Udine ne riceverà 15mila, da usare in via prioritaria nelle strutture residenziali. Consegnate anche 12.000 mascherine protettive a tutte le edicole su iniziativa di Snag, il sindacato dei giornalai e offerte dalla Protezione civile. Sull'uso di mascherine da parte dei cittadini, invece, interviene il consigliere del gruppo misto Walter Zalukar . «L'obbligo tassativo per tutti gli abitanti del Fvg di indossare le mascherine per poter uscire di casa e andare all'aria aperta, non trova consenso nella comunità scientifica internazionale» e su questa considerazione ha presentato un'interrogazione alla giunta per conoscere se ritenga opportuno valutarle per un eventuale adeguamento delle disposizioni regionali in materia, «per garantire ai sanitari la disponibilità di un utile presidio antivirus e di risparmiare ai cittadini un disagio inutile e quindi evitabile».

SOLIDARIETÀ

Bofrost, attraverso l'iniziativa Insieme siamo una forza, ha destinato 9 mila euro all'ospedale di Udine: questa la cifra raccolta dalla filiale di Martignacco. «Un aiuto concreto a chi è in prima linea» spiega l'amministratore delegato di Bofrost Italia Gianluca Tesolin. Solidarietà anche per chi ha difficoltà ad arrivare a fine mese. «Solo nel mese di marzo abbiamo distribuito più di 2000 sacchetti con il pranzo e cena da portare via» spiega la Caritas di Udine, il cui appello è stato raccolto dal Parco Commerciale Terminal Nord,

Lisa Zancaner

