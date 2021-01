IL QUADRO

UDINE Il Friuli Venezia Giulia da lunedì torna in giallo. A partire dalla mezzanotte fra domenica e lunedì 1. febbraio. Il colpo di scena, dopo una giornata incandescente che stava volgendo verso riconferma dell'arancione, è giunto alle 18.30 di ieri con la comunicazione del Ministro della Salute Speranza al governatore della regione Massimiliano Fedriga sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia all'esito del monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia che ha visto scendere l'indice di trasmissione del contagio a 0,84 a livello nazionale e a 0,68 a livello regionale.

SI RIAPRE

Per la nostra regione il miglioramento dei dati registrato nelle ultime settimane ma soprattutto una interpretazione meno restrittiva della legge pensata per i passaggi di fascia e sulla permanenza minima di 14 giorni in arancione descritta nel dpcm - si è tradotto nel cambio di colore che allenterà nuovamente le limitazioni e permetterà dunque a bar e ristoranti di riaprire le saracinesche (sempre fino alle ore 18.00) così come non ci saranno limitazioni agli spostamenti all'interno dei confini regionali dalle ore 5.00 alle 22.00 (rimarrà infatti in vigore il coprifuoco). Resta pure il divieto di spostamento verso altre regioni, come previsto dall'ultimo Dpcm. La decisione del Ministro è arrivata al termine di una giornata di scontro frontale tra Governo e Regioni, con minacce di ricorsi al Tar e impugnative.

Fedriga comunque dovrebbe integrare le norme nazionali con una nuova ordinanza regionale da giallo plus per reinserire ad esempio l'obbligo di consumazione ai bar esclusivamente seduti dopo le ore 11.00 e l'ingresso a una sola persona nei negozi fino a 40 metri quadrati e a un cliente ogni 20 metri quadrati per i locali più grandi.

LO SFOGO POMERIDIANO

Il Governatore nel primo pomeriggio di ieri era intervenuto a gamba tesa sul tema delle colorazioni ma anche della situazione politica nazionale e sui vaccini attraverso una diretta facebook: C'è stato un forte rallentamento delle forniture ha dichiarato - ma pian pianino stiamo andando verso una normalizzazione. Fedriga ha detto, citando Pfizer, che la prossima settimana saranno in consegna circa 14 mila nuove dosi quindi circa in linea con quanto ci aspettavamo. Nella fornitura di questa settimana, ha specificato, è stata compresa anche parte delle dosi perse la settimana precedente a causa dei tagli e, al contempo, sono state consegnate meno dosi rispetto a quelle attese per questa settimana. Nel periodo compreso tra il 27 dicembre e giovedì, secondo la struttura commissariale in Friuli Venezia Giulia sono state consegnate 59.415 dosi di Pfizer-Biontech e 1.300 di Moderna per un totale di 60.715 unità. Rispetto alle previsioni, alla Regione manca circa il 20% delle fiale.

I NUMERI DI GIORNATA

Nel frattempo nelle ultime 24 ore su 6.817 tamponi molecolari sono stati rilevati 393 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,76%. Sono inoltre 2.616 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 164 casi (6,27%). I decessi registrati sono 16, ai quali si aggiungono due avvenuti il 13 e il 18 gennaio 2021 per un totale di 2.364 vittime dall'inizio della pandemia. A proposito di decessi sono arrivate le scuse dell'azienda sanitaria Friuli Centrale per il ritardo della comunicazione della morte di un paziente ricoverato per Covid all'ospedale di Latisana; con procedura d'urgenza è stata avviata un'indagine interna i cui esiti sono attesi a brevissimo termine. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59 e quelli in altri reparti a 605. I totalmente guariti sono 51.456, i clinicamente guariti salgono a 1.532, mentre le persone in isolamento risultano essere 10.707. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 39 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 8. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare le positività al Covid di 11 persone tra medici e infermieri delle varie aziende.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA