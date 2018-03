CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL QUADROUDINE Il candidato ora c'è ma nel centrodestra non è ancora tornato il sereno. Il giorno dopo la designazione del già due volte governatore Renzo Tondo alla presidenza della Regione per il voto del 29 aprile, gli alleati lesinano commenti e si rimanda a domani. Nonostante fosse sancito da un patto pre-elettorale tra Fi, Lega e Fdi che la presidenza del Friuli Venezia Giulia spettasse a Forza Italia, nella base leghista e in quella di Fratelli d'Italia non si sarebbe brindato alla scelta definitiva di Tondo. Progetto Fvg di Bini...