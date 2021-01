IL QUADRO

UDINE I ritardi provocati dalla decisione di Pfizer di tagliare per una settimana le forniture ai Paesi Ue si sono riversati anche sulla campagna che riguarda gli anziani delle case di riposo. Lo stop temporaneo della somministrazione delle prime dosi interessa anche gli anziani che erano stati messi in lista questa settimana. Le fiale, infatti, serviranno prioritariamente a fornire la seconda dose a chi ha già fatto il primo step.

Intanto sono iniziate ieri e proseguiranno oggi le operazioni di richiamo delle vaccinazioni anti Covid somministrate lo scorso 27 dicembre nel Vax Day, a 265 operatori sanitari in Friuli Venezia Giulia. Tra i primi ieri Ariella Breda, la dottoressa monfalconese del Dipartimento di prevenzione di Gorizia dell'Azienda sanitaria universitaria giuliano-isontina, la quale, oltre ad aver scoperto il primo contagio in regione, è stata la prima cittadina della regione a essere stata vaccinata contro il covid-19, nella sede centrale della Protezione civile, a Palmanova.

IL MEDICO

«Questa volta - ha spiegato Breda - l'inoculazione del vaccino è avvenuta presso la struttura sanitaria di riferimento in base alla residenza, come da routine e per me c'è stata la chiamata all'ospedale della mia città, esattamente 21 giorni dopo la prima dose». Oggi in particolare il piano proseguirà solo per chi ha in programma la somministrazione della seconda dose, mentre verranno posticipate le vaccinazioni di chi si sottopone per la prima volta finché non vi sarà garanzia sui flussi di consegna dei vaccini e le circa tremila persone delle categorie prioritarie, verranno ricontattato per stabilire una nuova data non appena ci sarà chiaro il quadro da Roma. Le agende saranno riaperte per le nuove richieste da febbraio.

CASE DI RIPOSO

Tuttavia, le prime dosi sono già arrivate in molte strutture, fra cui quelle gestite dal gruppo Sereni Orizzonti. Dopo quelle effettuate nelle strutture di Aiello del Friuli Percoto, Risano e Gemona del Friuli è stato il turno di quelle di Pasian di Prato e di San Giovanni al Natisone. Medici e infermieri dei Dipartimenti di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Friuli Centrale hanno vaccinato complessivamente 30 operatori e 134 ospiti, mentre il previsto richiamo vaccinale è fissato per tutti il prossimo 7 febbraio.

I DATI

A preoccupare, invece, sono i dati forniti nelle ultime ore dal Ministero della Salute che ha diramato una mappa con le province italiane che sarebbero in zona rossa considerando la sola incidenza sul numero di abitanti: la peggiore d'Italia è quella di Pordenone seguita da Bolzano con Udine al terzo posto con una incidenza di 358 abitanti su 100mila casi di positività al covid registrati nella ultima settimana. La soglia dell'intera regione è di 138 persone ogni 100mila abitanti. Nelle ultime 24 ore su 1.596 tamponi molecolari sono stati rilevati 120 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,52%. Sono inoltre 397 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 33 casi (8,31%). I decessi registrati sono 21; restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive (63) mentre quelli in altri reparti sono 680. I decessi complessivamente ammontano a 2.113, con la seguente suddivisione territoriale: 506 a Trieste, 988 a Udine, 475 a Pordenone e 144 a Gorizia. I totalmente guariti sono 44.784, i clinicamente guariti salgono a 1.337, mentre diminuiscono le persone in isolamento che risultano essere 11.942. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 60.919 persone con la seguente suddivisione territoriale: 12.490 a Trieste, 26.759 a Udine, 13.427 a Pordenone, 7.478 a Gorizia e 765 da fuori regione.

I FOCOLAI

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 5 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 2. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un infermiere e due medici; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un medico e un operatore socio sanitario.

L'Austria prolunga il lockdown nazionale fino al 7 febbraio, a causa della cosiddetta variante inglese del coronavirus, e inasprisce alcune misure. Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz. Inizialmente le chiusure erano previste fino al 24 gennaio. Dal 25 verrà invece imposto l'uso di mascherine Ffp2 nei negozi e sui mezzi pubblici, mentre il distanziamento fisico è aumentato a 2 metri.

