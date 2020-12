IL QUADRO

UDINE I numeri sono impressionanti, il timore cresce e il personale non si trova. I dati di ieri parlano di 52 posti letto occupati tra terapie intensive e semi intensive su complessivi 54 al Santa Maria della Misericordia. «Siamo sul filo - afferma senza giri di parole il direttore generale dell'AsuFc, Massimo Braganti come nei giorni scorsi». Altrettanto preoccupanti i numeri che toccano le Malattie infettive dove, ad oggi, ci sono solamente 10 posti letto disponibili sui 290 attivati in tutto. A questi si aggiungono gli 84 posti nelle strutture riabilitative tra Udine, compreso il Gervasutta, e Gemona. Anche il reparto di Ginecologia e ostetricia ha attivato 8 posti dedicati per le gestanti positive al covid e, di questi, 5 sono già occupati. «La preoccupazione c'è tutta. Cerchiamo di attivare nuovi posti letto, ma serve personale. Rispetto alla prima ondata spiega Braganti . Abbiamo più che triplicato i posti letto, quando ci aspettavamo solo un raddoppio». E la strada è, almeno sembra, ancora lunga. Già si parla di una possibile, forse probabile, terza ondata. Un carico a cui l'Azienda cercherà di fare fronte, come ha fatto finora, ma non senza grandi difficoltà.

«Se questo scenario si dovesse realmente verificare, allora dovremmo riconvertire altre strutture». Potrebbe, forse, riaffacciarsi l'ipotesi di un ospedale solo covid, «ma le variabili sono tante precisa Braganti è tutto da vedere». E quel tutto dipenderà dal numero di contagi, dalla virulenza del covid e, soprattutto, da quanto verranno rispettate le regole anti-contagio. L'ospedale cerca respiro anche al di fuori delle mura del Santa Maria. «Stiamo cercando utilizzare anche i privati convenzionati», dice il direttore - e in questo caso fa riferimento al Policlinico Città di Udine che dalla prima ondata ha messo a disposizione 50 posti letto no Covid per i pazienti. «Alla struttura aggiunge Braganti ne abbiamo chiesti altri 25». Il quadro è allarmante e stride con le immagine dello scorso week-end nelle vie del centro cittadino. Tornando al nodo del personale, è evidente che questo rimane il nervo scoperto. «Cerchiamo infermieri dallo scorso febbraio ammette Braganti non abbiamo mai smesso di scorrere le graduatorie». Quella del concorsone da 545 posti è già esaurita da tempo, ora ce n'è un'altra da 1.230 posti, sostanzialmente dedicata ai neo laureati del mese scorso. «In pochi giorni ne abbiamo già assunti 40 e ne abbiamo autorizzati altri 100», praticamente più di quelli disponibili. È una corsa con l'affanno quella della ricerca di personale, una corsa che tocca tutta Italia, ma che incide sulla disponibilità di ulteriori posti letto. «Con personale disponibile si potrebbero attivare ulteriori 60 posti letto nelle Malattie infettive. Per le Intensive si potrebbero convertire le sale operatorie con due posti letto per ciascuna sala situazione che, però, si cerca di evitare per lasciare campo libero agli interventi chirurgici ma non sarà possibile senza personale». Unità preziose che da mesi si cerca di liberare al costo delle prestazioni ordinarie e di liste d'attesa che s'ingrossano settimana dopo settimana. «Continuiamo a garantire gli interventi urgenti, salvavita e i percorsi oncologici, ma alcune prestazioni le stiamo ancora rimandando per liberare i professionisti. Si manda avanti quello che si può, per non bloccare tutto». Il problema del reperimento del personale tocca anche le prossime vaccinazioni anti Covid, «è tutto da pianificare sostiene Braganti dall'ipotesi dei tirocinanti ad altre. È una pianificazione in corso e con tempi molto stretti». L'auspicio, al momento, è anche quello di un'alta adesione da parte degli operatori sanitari, refrattari, nel coso degli anni, al vaccino antinfluenzale, «ma su questo devono mettersi in corsa la politica regionale e nazionale» conclude il Dg appellandosi, nel frattempo, a un comportamento più responsabile da parte dei cittadini: «Questa è la nostra maggiore preoccupazione».

