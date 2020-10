IL QUADRO

UDINE È di nuovo boom di contagi in Friuli, con più casi fra gli alunni delle scuole. Da un giorno all'altro il bollettino quotidiano della Regione ha registrato 51 nuovi positivi in Fvg, di cui la gran parte (29) in provincia di Udine. E, purtroppo, sale di nuovo anche il dato dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che vede più che un raddoppio, da due casi a cinque, nel giro di 24 ore. Come spiega il vicepresidente Riccardo Riccardi, due dei malati che si sono aggravati a tal punto da dover entrare nel reparto per i casi più critici provengono dalla provincia di Udine.

Dei 29 nuovi positivi della nostra provincia, «molti sono contatti da contagio e anche casi nelle scuole: dal Sello alla media di Cividale a Sedegliano (il comprensivo che comprende le elementari di Flaibano ndr) e altri», annota Riccardi.

A Udine, al liceo artistico, si registra un caso, «figlio di un caso positivo, un focolaio familiare. Lunedì tamponi per gli alunni e gli insegnanti, circa 20 persone», spiega Riccardi. Anche all'istituto Deganutti erano stati segnalati due alunni positivi di una quinta. Dopo i test su una ventina di studenti e cinque professori, la situazione, dice il vicepresidente, resta «stabile», come confermato anche dalla preside Maria Rosa Castellano.

A Cividale, invece, dopo la bimba risultata positiva all'inizio della settimana alle elementari («Fatti i tamponi a tutta la classe, sono risultati negativi e sono rientrati a scuola», spiega il sindaco Daniela Bernardi), un nuovo caso riguarda la scuola media Elvira e Amalia Piccoli. «Ho parlato con la dirigente scolastica Luella Guglielmin, che mi ha spiegato - chiarisce Bernardi - che sono stati fatti tutti i sopralluoghi del caso e sono stati seguiti tutti i protocolli previsti. La situazione è tranquilla e limitata ad una piccola classe, con un numero circoscritto di alunni, solo 13. Nulla di cui preoccuparsi: è tutto sotto controllo. Ho apprezzato la tranquillità con cui la preside sta affrontando il problema: vuole garantire ai ragazzi di continuare a frequentare la scuola in sicurezza. Ha preso in mano la situazione ed è tutto sotto controllo. Ora attendiamo i tamponi».

Anche a Flaibano, nella scuola elementare che fa parte del comprensivo di Sedegliano, come conferma il sindaco Alessandro Pandolfo, «è risultata positiva una bambina di prima elementare. Quattro bimbi sono stati sottoposti ai tamponi. La piccola ha avuto contatti con pochi compagni. Nel frattempo abbiamo sanificato le classi e lo scuolabus, facendo anche di più di quello che prescrive il protocollo. Siamo assolutamente tranquilli e fiduciosi. Non c'è nessun focolaio».

Ieri i pazienti positivi in regione erano 848, con 5 in terapia intensiva e 17 in altri reparti. Nessuna nuova vittima. Cinquantuno i nuovi contagi rilevati, di cui 29, come detto, in provincia, 9 a Trieste, 10 a Pordenone e 3 a Gorizia. 806 le persone in isolamento (erano 773 il giorno prima).

Camilla De Mori

