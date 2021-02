IL QUADRO

UDINE È arrivata una conferma per la zona gialla in Fvg dalla cabina di regia del Ministero della Salute grazie all'indice di contagio sotto l'1. Come anticipato dalla bozza del report settimanale, rispetto allo scorso venerdì, per la nostra regione l'indice Rt è in diminuzione a 0,98, valore medio tra 0,94 e 1,03 (sette giorni fa il dato medio si attestava a 1,03). A livello nazionale, invece, il dato è cresciuto da 0,84 a 0,95 (range 0,86 1,06). Scendono a cinque le Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti sopra la soglia critica; il Friuli Venezia Giulia per la prima volta da settimane supera i valori limite solo per le terapie intensive (al 38% a fronte di un valore soglia del 30%), mentre scende di un punto sotto la soglia negli altri reparti (39%). Guardando al dettaglio dei dati, calano nuovi casi e focolai; complessivamente la regione rimane tra quelle in fascia a rischio moderato, ma con alta probabilità di peggioramento. Sul fronte degli spostamenti è arrivato ieri anche l'annuncio della proroga del divieto di uscire dalla propria regione di residenza fino al 25 febbraio, rimangono salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

ALLERTA VARIANTI

A livello epidemiologico, preoccupa il dato che circa un caso positivo su cinque in Italia risulta positivo alla variante inglese. Il dato emerge dall'indagine condotta dalle Regioni che hanno inviato al ministero e all'Istituto superiore di sanità i risultati dei test realizzati dal 3 e il 4 febbraio. In Friuli Venezia Giulia sono 17 i casi positivi che presentano la variante inglese individuati nei laboratori di virologia delle tre aziende sanitarie. Di questi campioni, 9 sono giunti dall'Azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale, 4 dall'Asfo, 3 quelli inviati dalla Salus di Trieste e infine uno dall'Asugi. Lo studio è stato compiuto su un campione formato da 343 tamponi raccolti nei giorni compresi tra i 3 e 4 febbraio, riesaminati con test TermoFisher per valutare l'idoneità del materiale al sequenziamento. Del materiale a disposizione, 267 tamponi presentavano caratteristiche tali da poter essere valutati, e, di questi, 48 campioni avevano le caratteristiche in base alle quali era possibile verificare la presenza o meno della mutazione del gene S tipiche di questa variante e sono stati sequenziati con tecnica NGS presso l'Area di Ricerca di Trieste.

I DATI DI GIORNATA

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia su 4.849 tamponi molecolari sono stati rilevati 186 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,83%. Sono inoltre 1.789 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 104 casi (5,81%). I decessi registrati sono 11, a cui si aggiunge una morte pregressa afferente al mese di gennaio; le morti complessivamente ammontano a 2.671, con la seguente suddivisione territoriale: 600 a Trieste, 1.330 a Udine, 569 a Pordenone e 172 a Gorizia. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 64 e a 440 quelli negli altri reparti. I totalmente guariti sono 56.956, i clinicamente guariti salgono a 1.763, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.681. Nel settore delle residenze per anziani è stato rilevato un caso di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 4. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un'ostetrica, due infermieri e un operatore socio sanitario.

VACCINAZIONI

Continua il lavoro intanto sul fronte della campagna vaccinale per gli over 80. A tre giorni dall'apertura delle agende, in calo la pressione sulle farmacie che hanno assorbito e gestito il 75% delle oltre 48 mila richieste registrate sino ad ora: 3 prenotazioni su 4. A ieri ha aderito più del 50% dei 93 mila ultraottantenni coinvolti nella fase 2, cui si aggiungono i più fragili che saranno raggiunti a casa dalle aziende sanitarie. Le somministrazioni totali in Fvg hanno raggiunto quota 74.464 sulle 91.585 dosi consegnate.

