IL QUADRO

UDINE È arrivata nella serata di ieri l'ufficialità alla zona rossa per il Friuli Venezia Giulia, a partire da lunedì. Scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi, possibilità di uscire da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, nessuna possibilità di andare a trovare parenti e amici una volta al giorno. Un lockdown che accanto alla nostra regione interesserà mezza Italia, collegato al peggioramento degli indicatori del monitoraggio settimanale. Ma i divieti potrebbero continuare fino a dopo Pasqua.

LE CONFERME

Il report di Iss-Ministero della Salute ha confermato i dati della bozza: il Fvg registra un Rt puntuale di 1.39 e supera la soglia di 250 casi per 100 mila abitanti, che impone il massimo livello di mitigazione possibile. Già la scorsa settimana, a fronte di un'impennata di casi, il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, aveva introdotto nuove misure restrittive per contenere la diffusione dei contagi, in previsione di un peggioramento dell'evoluzione della pandemia, come poi è avvenuto. Con un'ordinanza regionale era stata prevista la zona arancione da sabato 6 marzo per le ex province di Udine e Gorizia (area in cui è entrata, dopo due giorni, anche l'intera regione con l'ordinanza ministeriale) e reintrodotta la Dad al 100% per scuole superiori e medie.

I NUMERI

Nelle ultime 24 ore in Fvg sono stati registrati 971 casi di positività al covid. Di questi, 635 sono emersi dall'analisi di 8.595 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 7,38%; 336 da 3.829 test rapidi antigenici realizzati (8,77%). I decessi registrati sono 14 per un totale di 2.985 vittime con la seguente suddivisione territoriale: 663 a Trieste, 1.511 a Udine, 608 a Pordenone e 203 a Gorizia. I totalmente guariti sono 65.453, i clinicamente guariti 2.411, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 13.178. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 84.590 persone. I ricoveri nelle terapie intensive sono 65 (+4) e quelli in altri reparti 498 (+1).

I FOCOLAI

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 3 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse sono in totale 2. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un assistente amministrativo, un ausiliario specializzato e un medico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un terapista della riabilitazione, un assistente sanitario e tre infermieri. Infine da evidenziare la positività di una persona rientrante dalla Scozia. L'aumento dei casi registrato negli ultimi giorni ha portato Asugi (Azienda sanitaria universitaria giuliana isontina) ad aumentare progressivamente da oggi la disponibilità dei posti letto in terapia intensiva e semintensiva all'ospedale di Cattinara.

LE REAZIONI

«Ci si aspettava qualche piccola luce in fondo al tunnel e invece siamo ritornati a un anno fa». Giovanni Da Pozzo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia, commenta con grande preoccupazione il ritorno della regione in uno scenario da lockdown, con la chiusura pure dei negozi dopo quella di bar e ristoranti in zona arancione. Anche Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato, ha detto la sua: «Sottolineiamo il riconoscimento alla Regione per ciò che ha messo in campo sin qui, compresi i ristori aggiuntivi deliberati per 21,6 milioni, ma la nuova serrata che riporterà il Friuli Venezia Giulia in zona rossa richiede indennizzi importanti e tempestivi da parte dello Stato. Nell'immediato è necessaria una copertura del 100% sul fatturato del 2019 e per le nuove imprese, che non hanno storico, un intervento in base agli indicatori di settore», ha messo in luce. «A un anno di distanza dal primo lockdown, siamo tornati al punto di partenza», dice invece Marco Zoratti, vice presidente di Confesercenti Fvg. Il passaggio da arancione a rosso impone anche la chiusura dei negozi, dopo quella di bar e ristoranti stabilita appena una settimana fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA