IL QUADRO

UDINE Durante la prima ondata sembrava che i piccoli comuni montani fossero i più riparati dal contagio. Complice forse una bassa densità della popolazione e una mobilità ridotta rispetto a città e comuni più vasti, la Carnia aveva superato senza grosse problematiche la prima fase dell'emergenza. Oggi il Covid corre e anche i comuni dell'area montana registrano numeri piuttosto elevati.

IN MONTAGNA

Stando alla mappa riportata dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, l'incidenza (dati aggiornati al 2 novembre) rimane ancora alta a Sappada con un'incidenza di 25,3 positivi per mille abitanti, 33 positivi, 51 guariti e due persone decedute. Probabilmente per contiguità geografica, anche il piccolo abitato di Forni Avoltri vede un'incidenza abbastanza alta del 17,1 per mille con 11 positivi e un guarito, il tutto su un totale di 642 abitanti. Stessa incidenza si registra nel comune di Chiusaforte, con 12 positivi e 9 guariti sui 703 abitanti complessivi. Di poco inferiore, 15,9, l'incidenza a Resiutta che conta 315 abitanti, tra cui 5 positivi e un guarito. Gli unici altri due comuni a superare la soglia di incidenza di dieci casi per mille abitanti sono Malborghetto Valbruna con 11,4, Verzegnis con 12,1 e Lusevera con il 10. Scendendo in zona collinare, sempre nell'ambito dell'ex provincia di Udine, è il comune di Moimacco quello con i numeri più elevati: 18 positivi, 8 guariti, un deceduto e un'incidenza di 10,9. Segue Ragogna con 31 positivi, 6 guariti e un'incidenza al 10,3.

LA BASSA

Nella Bassa Friulana, invece, è Carlino l'abitato più colpito. Qui su 2.790 abitanti si sono registrati 98 casi positivi, 24 guariti, una persona deceduta con un'incidenza di 35,1 positivi per mille abitanti. Qui solo pochi giorni fa il primo cittadino aveva emesso un'ordinanza urgente con una stretta maggiore rispetto alle disposizioni regionali in vigore con lo stop soprattutto alle palestre, compresa quella comunale. A risentire dei focolai di Carlino è stato il vicino comune di Muzzana del Turgnano dove l'incidenza sfonda i 10 casi per mille abitanti (11) con 29 positivi e 5 guariti.

CIVIDALE

Sempre pochi giorni fa è arrivata anche la stretta dal comune di Cividale, anche se qui l'incidenza è ferma al 2,8 con un totale di 32 positivi, 39 guariti e 2 deceduti. L'incidenza è contenuta anche nel capoluogo di provincia. La città di Udine, infatti, si ferma al 2,9, ma conta 8 morti, 287 positivi e 391 guariti. Guardando la mappa dei contagi, basta spostarsi da un comune all'altro per leggere numeri e dati diversi tra loro, anche se si tratta di aree distanti solo una manciata di chilometri l'una dall'altra. E' il caso del codroipese dove il comune principale, Codroipo, registra un'incidenza di 2,8 casi per mille abitanti, incidenza che sale al 4,6 nel vicino comune di Sedegliano. Per contro Bertiolo tocca solo l'1,2, ma questa incidenza triplica spostandosi solo di pochi passi e arrivando a Lestizza.

LA COSTA

I contagi non guardano la geografia nemmeno nella zona costiera dove Grado gestisce un'incidenza di tre casi per mille, mentre Marano ne registra oltre il doppio, il 6,6. Poco dopo, sulla linea costiera c'è Lignano Sabbiadoro, dove l'incidenza si ferma all'1,4 con 9 positivi, 18 guariti e un deceduto. Ci sono, poi, i comuni più fortunati a incidenza zero come Rigolato, Ravascletto, Cercivento, Preone, Bordano e ancora Sutrio, Raveo, Montenars e Taipana. A quote più basse lo zero tocca san Vito al Torre, Chiopris Viscone e Trivignano Udinese, tre comuni limitrofi che complessivamente fanno otto contagiato, tutti guariti su un totale di 3.642 abitanti per i tre comuni.

Lisa Zancaner

