IL QUADRO

UDINE Dopo la Provincia autonoma di Trento è il Friuli Venezia Giulia la regione italiana con la più alta percentuale di occupazione dei reparti ospedalieri in area non critica, che tocca il 51% della disponibilità di posti letto, undici punti percentuali in più rispetto alla soglia limite individuata al 40% per i reparti di medicina, pneumologia e malattie infettive. Alla vigilia della decisione del Governo sul futuro delle restrizioni nelle singole regioni per la prossima settimana, al 7 gennaio risultano ricoverati 661 pazienti (+12 rispetto al giorno precedente) con un trend che si mantiene costante ormai da fine Novembre 2020, salvo una lieve decrescita registrata prima di Natale. Anche per le terapie intensive in regione si rimane sopra l'alert nazionale del 30%, per la precisione 35% dei letti disponibili, ovvero, a ieri, 64 (+2) su 175 a disposizione. Eguagliato il picco raggiunto l'8 dicembre. Complessivamente quindi negli ospedali regionali sono 725 le persone ammalate di covid attualmente accolte (il massimo fu di 726, registrato lunedì 4 gennaio), con 6 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

L'ANALISI

La zona gialla istituita in 11 regioni in novembre non sembra essere stata di aiuto nel controllare l'andamento dell'epidemia: lo indicano i risultati dell'analisi eseguita dal matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). L'analisi è relativa all'andamento a livello regionale delle curve del numero di posti occupati giorno per giorno da pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva per Covid-19. I risultati, basati sui dati degli ultimi sette-dieci giorni, indicano che fra le 11 regioni e province autonome alle quali è stato assegnato il colore giallo almeno una volta a novembre, 9 mostrano trend di crescita e 2 di stasi e nessuna mostra segni di decrescita. I ricoveri in terapia intensiva sono aumentati in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria e Veneto. È un quadro - ha commentato Sebastiani - dal quale emerge una differenza di comportamento non casuale. Sembra che le restrizioni corrispondenti al giallo non siano sufficienti per limitare i contatti e la trasmissione del virus.

IL CONTAGIO

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 671 nuovi contagi su 6.145 tamponi molecolari (pari al 10,1%) mentre sono stati realizzati 731 test rapidi antigenici in cui sono stati rilevati 59 casi. I decessi invece sono stati 25, a cui si aggiungono 4 morti pregresse afferenti al periodo tra il 3 e il 27 dicembre 2020 per un totale di vittime che sale complessivamente a 1.834, con la seguente suddivisione territoriale: 470 a Trieste, 846 a Udine, 395 a Pordenone e 123 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 38.693, i clinicamente guariti salgono a 1.051, mentre le persone in isolamento sono 11.640. Nel dettaglio dei dati odierni, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 12 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 4. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di tre infermieri, tre medici, due Oss, un'ostetrica, un ausiliario specializzato; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di tre infermieri, un medico, un amministrativo e due Oss; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un infermiere. Da rilevare inoltre il caso di due infermiere al Burlo di Trieste e di un infermiere della centrale operativa 118. Infine, da registrare la positività al virus di tre persone rientrate dall'estero (Croazia, Bangladesh, Austria).

