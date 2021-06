Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROUDINE A Torino oggi a manifestare, insieme ai colleghi delle altre regioni del Nord, perché «il Governo apra un tavolo sul lavoro, prevedendo: il prolungamento del blocco dei licenziamenti, da non far scattare quindi già dal giovedì prossimo 1° luglio; politiche di riqualificazione professionale; una politica industriale che non c'è; una legge tesa a produrre la diminuzione del precariato. E poi un obbligo: le aziende che...