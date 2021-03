IL QUADRO

UDINE A 371 giorni dalla prima vittima registrata il 7 marzo 2020 a Trieste, una donna ospite di una struttura comunale per anziani deceduta dopo il ricovero d'urgenza al Pronto soccorso di Cattinara, nella giornata di ieri il Friuli Venezia Giulia ha fatto segnare le tremila morti da covid-19. Nel frattempo i residenti della regione vivranno oggi il loro ultimo giorno di semi-libertà prima dell'ingresso in zona rossa, previsto per domani.

I NUMERI

Nelle ultime 24 ore sfiorati nuovamente i mille positivi in un giorno: a fronte di 7.087 tamponi molecolari sono stati rilevati 629 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,88%. Sono inoltre 3.201 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 324 casi (10,12%). La provincia di Udine rimane ancora la più colpita con 613 casi ogni 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni, la seconda peggiore in Italia dopo Bologna. I decessi registrati sono 14, ai quali se ne aggiunge uno avvenuto il 15 febbraio scorso per un bilancio totale come detto che ha toccato 3.000 vittime, con la seguente suddivisione territoriale: 665 a Trieste, 1.523 a Udine, 608 a Pordenone e 204 a Gorizia. I ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a quota 65 ma con 11 ingressi di giornata mentre quelli in altri reparti risultano essere 504, con un aumento di sei degenti. I totalmente guariti sono 65.916, i clinicamente guariti 2.452, mentre quelli in isolamento risultano essere 13.606 (+428). Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 85.543 persone con la seguente suddivisione territoriale: 15.906 a Trieste, 40.721 a Udine, 17.704 a Pordenone, 10.253 a Gorizia e 959 da fuori regione.

I FOCOLAI

Nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali e nemmeno tra gli operatori sanitari. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un medico, un infermiere, un operatore socio sanitario, un tecnico, un impiantista e 3 amministrativi; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di 2 infermieri. Infine, all'Irccs Burlo Garofolo è risultata positiva un'ostetrica. Nella giornata di ieri sono proseguite le vaccinazioni del personale scolastico e si è toccata quota 153.445 somministrazioni di dosi, di cui 102.934 prime dosi e 50.511 seconde dosi; la percentuale di utilizzo sulle fiale consegnate è del 83,60% mentre a livello di popolazione risulta completamente vaccinato il 4,17% dei residenti.

LE RESTRIZIONI

Occorre prepararsi ancora una volta a rispettare le regole imposte dal governo, certificate ieri dalla firma del ministro Speranza sull'ordinanza per il cambio colore delle regioni. Quindi da domani vietati tutti gli spostamenti, anche all'interno del proprio comune di residenza, salvo se motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazione di necessità. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private diverse dalla propria. Negozi chiusi, sono sospese le attività inerenti servizi alla persona come i servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere e gli estetisti, garantiti esclusivamente gli esercizi commerciali di prodotti essenziali: farmacie, alimentari, ferramenta, edicole e tabaccai. Si salva anche il commercio di computer ed elettrodomestici, concessionari di auto e moto e biciclette, e poi ferramenta, lavanderie, giocattolai, benzinai, librerie, cartolerie, profumerie, fiorai, ottici, negozi di biancheria, prodotti igienico sanitari, per animali e di vestiti per bambini. Rimangono chiusi anche i ristoranti: è consentito soltanto il servizio a domicilio senza limiti di orario e asporto fino alle 22. I bar sono aperti solo per l'asporto fino alle 18. Sono sospese le attività in presenza nei nidi e nelle scuole di ogni ordine e grado. La didattica si svolge in modalità a distanza.

