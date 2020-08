CORDENONS

Forse a causa di una buca sulla strada sterrata, hanno perso il controllo del quad sul quale viaggiavano, ribaltandosi su un lato. Due persone, un uomo di 57 anni e un ragazzo di 22 (entrambi residenti in provincia di Pordenone, sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto attorno alle 22.50 di sabato nella zona delle ex colonie di via Pasch, a Cordenons. Si tratta dell'area più vicina alle grave e al greto del Meduna. Le due persone a bordo del quad avrebbero riferito ai soccorritori di essere stati sorpresi da una buca e di aver perso improvvisamente il controllo del mezzo, che si è ribaltato sbalzandoli a terra. Feriti, il 57enne e il 22enne sono stati soccorsi dai vigili del fuoco di Pordenone (a supporto c'era anche la squadra del Saf)e dal personale del 118. Per entrambi è stato disposto il trasferimento in ambulanza all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Hanno subito traumi ma le loro condizioni non sono particolarmente gravi. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Questura di Pordenone per i rilievi. Si tratterà di capire anche se il conducente del quad si trovasse o meno in una zona vietata al transito dei mezzi a motore. L'area del Meduna, infatti, è suddivisa in settori: in alcuni è possibile la percorrenza delle strade sterrate con mezzi a motore, mentre in altri il transito è consentito solamente a piedi oppure in bicicletta, dal momento che si tratta di aree protette di un sito di interesse comunitario, qual è quello dei Magredi del Meduna e del Cellina.

