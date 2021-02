IL Q UADRO

UDINE Sono ancora le case di riposo a mostrarsi le più vulnerabili nella diffusione del contagio in Friuli Venezia Giulia. Solo ieri sono stati rilevati 42 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse sono in totale 7. Negli ultimi sette giorni gli anziani infetti sono stati ben 173 mentre tra il personale 53 persone hanno subito il contagio. Tra gli ultimi focolai più critici ci sono la casa di riposo Zaffiro di Magnano in Riviera dove tra l'altro sono morte 23 persone tra gli ospiti nell'ultimo mese (una sessantina i contagiati) e la residenza dello stesso gruppo situata in comune di Martignacco con l'80% degli anziani risultato positivo (70 persone attualmente con un picco di 103 la scorsa settimana). Per quanto riguarda invece il fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un amministrativo, due infermieri, due operatori socio sanitari e un tecnico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere e due operatori socio sanitari; nessun caso nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Infine si registra la positività al virus di tre persone rientrate dall'estero (Usa, Serbia e Albania).

I DATI

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia su 8.502 tamponi molecolari sono stati rilevati 499 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,86%. Sono inoltre 3.195 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 193 casi (6,04%). I decessi registrati sono 17, a cui si aggiungono 10 pregressi di data antecedente il 28 gennaio per un bilancio complessivo di 2.471 morti da inizio pandemia. I ricoveri nelle terapie intensive sono 63 (+2) mentre quelli in altri reparti scendono a 561 (-30). I totalmente guariti sono 53.371, i clinicamente guariti salgono a 1.591, mentre le persone in isolamento scendono a 10.556. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 68.613 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.678 a Trieste, 30.334 a Udine, 15.550 a Pordenone, 8.226 a Gorizia e 825 da fuori regione.

VACCINAZIONI

C'è ancora apprensione verso le prossime forniture dei vaccini, dopo i ritardi annunciati. Ieri pomeriggio si è tenuta la nuova riunione Stato-Regioni sull'approvvigionamento dello dosi. Al vicegovernatore Riccardo Riccardi è arrivata la conferma che a febbraio e marzo la regione avrà circa 60.000 dosi al mese di vaccini Pfizer e Moderna per cominciare le vaccinazioni degli over 80, a partire da metà febbraio. Gli under 55 potrebbero ricevere invece la dose di Astrazeneca che, sempre secondo gli aggiornamenti di ieri, arriverà con forniture più massicce delle previsioni. Nel frattempo ha suscitato polemiche politiche la decisione della regione di attendere un accordo quadro nazionale per mobilitare i medici di famiglia in vista dei vaccini alla popolazione. C'è chi ha detto che in Piemonte l'accordo con medici e farmacisti c'è già, e in effetti questi vaccineranno a partire dagli over 80 solo però con il vaccino Astrazeneca, quindi fra circa un mese, perché è l'unico che ha bisogno di un frigorifero normale. Siamo in linea con il resto del paese - ha ribadito l'assessore alla salute - abbiamo indicazioni precise dal ministero e coinvolgeremo i medici quando ci sarà un numero maggiore di dosi. Chi oggi predica su quali categorie vadano vaccinate prima e quali dopo compie solo un'inutile speculazione politica volta a conquistare una manciata di preferenze predicando tesi sulle quali qualsiasi professionista della sanità eviterebbe di pronunciarsi in un momento delicato come quello attuale - ha attaccato ancora Riccardi - Alimentare ansie e paure nei cittadini non è un comportamento responsabile, soprattutto quando sarebbe più produttivo lavorare insieme per un obiettivo comune: tutelare al meglio la salute dei cittadini. Intanto la campagna in regione prosegue, sono state somministrate 55mila dosi, il 90 per cento delle 62mila consegnate, con una quota che rimane da parte per i richiami nel caso ci fossero altri problemi nelle forniture. Con 4,6 inoculazioni ogni 100 abitanti il Friuli Venezia Giulia è quinto in Italia dopo Bolzano, Valle d'Aosta, Emilia Romagna e Piemonte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

