UDINE Sono 16.819 i vaccini inoculati fino a ieri pomeriggio in Friuli Venezia Giulia, su 24.640 dosi disponibili. Il dato arriva dal Report vaccini anti Covid. In Fvg, dal 31 dicembre 2020 a oggi, sono 12.063 gli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stata somministrata la prima dose del vaccino, seguiti dal personale non sanitario (3.438) e dagli ospiti di strutture residenziali (1.318). Di questi, 10.969 sono donne e 5.850 uomini. La fascia d'età maggiormente coinvolta finora è quella che va dai 50 ai 59 anni, con 4.202 vaccinati, seguita da quella compresa nel range che va dai 40 ai 49 anni, con 3.613. Gli over 70 vaccinati sono 1.595, mentre quelli compresi tra i 60 e i 69 anni sono a 2.168. Fino a ora il Fvg ha inoculato il 68,3% delle dosi disponibili a fronte di una media nazionale del 71,2%.

Durante la videoconferenza con i presidenti degli Ordini dei medici del Fvg e i direttori sanitari delle aziende del Servizio sanitario regionale, per fare il punto sull'andamento della campagna vaccinale, il vice presidente Riccardo Riccardi ha rilevato un'adesione importante, soprattutto da parte dei medici: «Siamo al chilometro finale della prima fase. Successivamente, in base alle indicazioni della struttura commissariale, inizieremo a vaccinare le strutture per i disabili e chi ha superato gli 80 anni (per un totale complessivo di circa 100mila persone) seguendo le disposizioni che il Governo ci darà. La situazione relativa alle vaccinazioni nella nostra Regione Friuli Venezia Giulia è questa: 1,4 vaccini ogni 100 mila abitanti».

In merito alle somministrazioni al personale infermieristico - è stato immunizzato il 58 per cento degli infermieri -, Stefano Giglio del Nursind ha fatto una duplice denuncia. Gravi sono i ritardi nell'inserimento nelle liste per le vaccinazioni degli infermieri libero professionisti e quelli presenti nelle case di riposo, così come la mancata contrattualizzazione per il personale in surplus che servirebbe a coprire l'aumento dei posti letto. «Vanno accolte le istanze che chiedono di inserire gli operatori delle carceri nella lista prioritaria di chi ha diritto al vaccino anti Covid, inserendo nell'elenco anche coloro i quali si adoperano per garantire la sicurezza nei centri per l'immigrazione» è infine l'appello lanciato dal presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, che sottolinea «i gravi rischi ai quali sono sottoposte soprattutto le forze dell'ordine assegnate agli istituti penitenziari e ai vari luoghi di raccolta destinati ai migranti».

«Se è più che giusto, quanto coerente, garantire alla sanità la precedenza assoluta nella lista delle vaccinazioni - prosegue Zanin - ritengo sia altrettanto necessario assicurare le migliori condizioni di lavoro e permanenza possibili nelle carceri del nostro Paese, dove contatti stretti e prolungati possono favorire più che altrove la diffusione del virus». Il il presidente del Consiglio regionale si augura che tutte le istituzioni del territorio si facciano portavoce di quella che «è molto più di un'opportunità, dettata com'è dal rispetto per la salute e la dignità di persone che, alla luce del loro impegno, non esitano ad anteporre gli interessi della comunità a quelli personali».

