IL PUNTO

UDINE Nel giorno in cui è arrivata la riconferma della zona gialla, grazie a un indice Rt che seppur in rialzo rimane sotto l'1%, a 0,97, resiste sotto il 10% la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia. Ma la letalità del virus non molla e si sono registrati altri 23 decessi. In particolare a Udine si registrano i primi problemi per lo svolgimento dei funerali con i tempi per le cremazioni che si allungano di molto.

POSITIVITÀ E LUTTI

Sono stati 843 nuovi contagi a fronte di 8.432 test mentre delle 23 vittime di giornata, 15 sono le morti avvenute in provincia di Udine e tra loro anche don Erminio Cossaro, 76 anni. Nato a Talmassons nel 1944, don Cossaro aveva appena celebrato il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale, avvenuta il 5 novembre 1970. Il suo primo ministero, che lo impegnò per 12 anni, fu quello di cooperatore pastorale a Paularo. Nel 1982 giunse il primo incarico da parroco, sempre in Carnia: guidò la Parrocchia di Verzegnis prima di essere trasferito, dopo appena un anno di servizio, nella Parrocchia di San Lorenzo di Sedegliano. Dal 1990 divenne anche parroco di Rivis di Sedegliano, fino al 1997, quando l'allora arcivescovo Alfredo Battisti lo nominò parroco di Canussio carica che mantenne fino al 2004 -, Romans di Varmo e Roveredo di Varmo. È la settima vittima del Covid nella casa della Fraternità sacerdotale, che accoglie i religiosi anziani a Udine.

FUNERALI IN DIFFICOLTÀ

«Nelle ultime due settimane è un disastro». Così il titolare delle Onoranze Funebri Mansutti, da sempre un punto di riferimento per le comunità di Udine, Campoformido, Pasian di Prato, Tarcento e Tavagnacco. «È evidente come a causa delle tante vittime dovute anche al covid spiega Mansutti i tempi d'attesa per procedere ai funerali si stanno allungando nettamente da tre settimane a questa parte. L'impianto di cremazione dell'Ospedale di Udine può accogliere 5 salme al giorno e gli addetti non riescono a smaltire le tante richieste, con le cremazioni che attendono anche cinque giorni per essere effettuate, tempi ancor più dilatati per le esequie che interessano le salme da fuori città». Non ci sono invece al momento problemi per uno degli altri impianti di cremazione friulani, quello di Gemona, come fanno sapere dalle Onoranze Funebri Piazza di Tolmezzo. «Al momento non stiamo notando ritardi particolari conferma Stefano Piazza ci vogliono come sempre dai 2 ai 3 giorni».

NEGLI OSPEDALI

Le terapie intensive che risalgono a 63 mentre scendono a 644 i ricoveri negli altri reparti. Gli attualmente positivi sono 14.755 mentre aumentano le persone in isolamento, 13.528. Nelle residenze per anziani sono stati rilevati 45 casi di positività tra le persone ospitate, mentre gli operatori sanitari contagiati all'interno delle stesse strutture sono 13. Sul fronte del Sistema sanitario regionale, da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di 12 infermieri, 9 medici, un biologo, 8 Oss e un tecnico Da rilevare inoltre il caso di un Oss al Burlo Garofolo di Trieste.

DISSERVIZI

Ieri mattina si è verificata un'interruzione delle linee telefoniche del Dipartimento di Prevenzione nella sede di via Chiusaforte a Udine, a causa di un problema tecnico. Ci si è immediatamente attivati per risolvere il problema con il gestore telefonico e il direttore Braganti si è scusato per il disservizio.

