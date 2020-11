IL PUNTO

UDINE Ancora 27 decessi in Friuli Venezia Giulia a causa del covid-19 mentre sul fronte dei nuovi contagi e la percentuale di positivi, nonostante il calo dei tamponi effettuati, si mantiene in linea con i giorni precedenti: 377 contagi, il 12,93 per cento dei 2.916 test effettuati. Delle nuove positività odierne 70 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati dal 9 all'11 novembre.

I DECESSI

In provincia di Udine sono morte 16 persone: un uomo di 98, tre donne di 92, 89 e 88 anni ospiti della casa di riposo di Moggio Udinese (il bilancio sale a nove vittime); all'Asp di Tolmezzo sono morte una donna di 93, una di 85 e un uomo di 86 anni (bilancio a 20 vittime). In ospedale hanno perso la vita una donna di 93 anni di Torviscosa, una di 91 di Cervignano, un 82enne di Palmanova, una 80enne di San Giovanni al Natisone, un 80enne di Manzano, un 79enne di Codroipo, un 79enne di Coseano, un 65enne di Paularo; un 77enne di San Giovanni al Natisone è morto in casa. Nel resto della regione morte altre 11 persone tra Trieste, Gorizia, Travesio, Sesto al Reghena, Roveredo in Piano e Duino Aurisina (aveva 45 anni, affetto da precedenti patologie).

I casi attuali di infezione sono 13.457, scendono a 55 (-1) i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 565 (+20) i ricoverati in altri reparti.

I FOCOLAI

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 23 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari contagiati all'interno delle stesse sono in totale 10. Sul fronte del Sistema sanitario regionale otto complessivamente i contagi tra le tre aziende sanitarie. Infine da registrare le positività al virus di una persona rientrata dalla Romania. Per quanto riguarda le scuole, anche a Tolmezzo si è segnalato un caso di un allievo positivo al collegio Salesiano Don Bosco, con la messa in quarantena di tutti i sacerdoti della struttura.

A Tarvisio, in seguito alla positività di un agente, gli uffici della polizia locale rimarranno chiusi fino a sabato 28 novembre e tutti i colleghi che hanno avuto contatti con lui sono stati posti in quarantena fiduciaria e sottoposti al test.

PICCO TRA I CLANDESTINI

Al Cara di Gradisca d'Isonzo l'ultimo screening effettuato tra gli ospiti ha rivelato ben 112 contagi, a cui si aggiungono otto lavoratori della Cooperativa che opera all'interno. A riferirlo il Prefetto di Gorizia Marchesiello, che ha rassicurato sull'assenza di emergenze e sulla divisione degli spazi. «Le persone risultate contagiate, che erano state temporaneamente alloggiate in una tendopoli, da oggi possono usufruire di appositi moduli. Allo stato attuale sono tutti asintomatici e non c'è stato bisogno di alcun approfondimento sanitario. E' stata realizzata una netta separazione con l'area che ospita il centinaio di negativi, con tanto di transenne e aumento della sorveglianza», ha precisato il Prefetto.

«OSPEDALI IN CRISI»

Duecento unità di personale in meno rispetto alla situazione pre-emergenza, un livello di straordinari che nei primi sei mesi del 2020 è salito quasi del 40% rispetto ai volumi già altissimi del 2019, un sensibile aumento anche del ricorso ai richiamo in servizio e ai cambi di turno. In questi numeri il polso di un'emergenza personale che si aggrava tra gli ospedali di Palmanova, Udine, Tolmezzo, San Daniele e la nuova rsa covid Zaffiro a Udine; emergenza che ha spinto la Funzione pubblica Cgil di Udine, con il segretario Andrea Traunero, a chiedere «interventi risolutivi e urgentissimi» ai vertici dell'Azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale. Traunero ha inviato la lettera anche al ministro Speranza e per conoscenza alla Procura di Udine.

