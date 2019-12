IL PUNTO

TRIESTE «Nel primo semestre del 2020 avremo a disposizione una legge quadro sulla famiglia». Lo ha annunciato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante il bilancio di fine anno, ieri a Trieste, coniando lo slogan Il Friuli Venezia Giulia siamo noi. Nella norma verranno inserite in maniera organica misure a favore della famiglia, «uno dei cuori della legge di stabilità del 2020. Possiamo fare, e stiamo facendo norme su lavoro, sanità, imprese, innovazione, agricoltura, ma se non cerchiamo di combattere la crisi demografica, che si registra anche in Friuli Venezia Giulia, non daremo una prospettiva di crescita alla regione». Complessivamente le risorse regionali per la famiglia superano i 50 milioni.

I DETTAGLI

Fedriga ha quindi ricordato il bonus bebè che arriva a quasi 16 milioni di euro, i 3 milioni nel 2020 per i centri estivi, la conferma dei contributi per gli asili nido nel 2020 e la riduzione del 50% del costo del trasporto pubblico locale per gli studenti a cui si aggiunge anche un contributo di circa 12 milioni per la stabilizzazione delle donne lavoratrici con figli. Sul fronte ambientale, nei primi giorni del 2020, il presidente chiederà un tavolo col ministero «per risolvere i problemi che stanno bloccando il sistema dei dragaggi, in primis l'eccessiva burocrazia e la poca chiarezza normativa». Fedriga definisce «illogici i blocchi ideologici che non salvaguardano l'ambiente ma ostacolano lo sviluppo». La Regione ha stanziato 10 milioni di euro per proseguire queste opere.

GLI INTERVENTI

Tra gli interventi principali, l'accelerazione dei lavori per la terza corsia dell'A4 con la consegna tra fine marzo e inizi di aprile del terzo lotto: «Finiamo con un anno di anticipo» ha sottolineato il governatore ricordando anche il risparmio di 834 milioni di euro in tre anni grazie al patto sottoscritto con l'allora ministro delle Finanze Giovanni Tria e i 20 milioni di euro di extra gettito Imu garantito ai Comuni. La Regione punta ad andare oltre: «Dovremo siglare con il ministro Boccia il nuovo patto che va dal 2022 in poi, partivamo da una situazione di deficit enorme rispetto alle altre Regioni a statuto speciale: la Sicilia versava il 6,5% del proprio bilancio per il saldo di finanza pubblica e noi rischiavamo di arrivare nel 2020 al 14%. Una disparità enorme dunque chiediamo di essere trattati come gli altri, non possiamo essere la Cenerentola delle Regioni italiane». E poi ancora l'utilizzo totale dei 160 milioni di euro per la ricostruzione post tempesta Vaia che nel 2020 potrà contare su altri 100 milioni. Le priorità del 2020 saranno le due leggi SemplificaFvg e SviluppoImpresa che approderanno a gennaio in Consiglio regionale e poi c'è la volontà di mettere mano alla legge elettorale entro giugno. Sul fronte dell'immigrazione, invece, si punta ad integrare le pattuglie miste con le tecnologie a disposizione della Regione per intercettare gli immigrati irregolari in territorio sloveno. Da settembre in poi si registra un aumento degli ingressi «con conseguenze negative per l'intero Friuli Venezia Giulia». Tra il 2020 e il 2021 i Centri per l'impiego saranno potenziati con 113 nuovi assunti. Con il Veneto verrà fatta promozione turistica dell'Alto Adriatico per offrire una proposta integrata in grado di andare da Venezia a Trieste.

SALUTE

«La riforma sanitaria dà una mission agli ospedali hub e spoke e, così facendo, scongiura per questi ultimi il rischio di chiusura» ha assicurato Fedriga ricordando che nel 2020 sorgeranno le tre aziende sanitarie di area vasta. Gli ospedali spoke «saranno molto utili per alleggerire le liste d'attesa». Nel 2020 verranno avviate iniziative nelle piazze per illustrare l'utilizzo dei dispositivi informatici sui temi della salute in modo da facilitare i cittadini meno abituati ad utilizzare questi supporti mentre sul fronte della disabilità saranno avviate linee innovative volte alla personalizzazione dei percorsi in grado di rispondere ai bisogni effettivi dei pazienti e delle loro famiglie.

Elisabetta Batic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

